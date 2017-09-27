ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа "Газпром" заняла первое место в ежегодном рейтинге "Топ-250 глобальных энергетических компаний" S&P Global Platts (S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings).

При составлении рейтинга компании оцениваются по ряду финансовых показателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

Рейтинг "Топ-250 глобальных энергетических компаний" впервые был опубликован в 2002 году.

S&P Global Platts — информационное агентство, специализирующееся на публикации новостей, комментариев, данных фундаментального рыночного анализа, аналитики и ценовых котировок на сырьевые товары и энергоносители.