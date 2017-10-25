Газпромбанк снизил ставку для участников "Социальной ипотеки" до 9,5% годовых
25.10.2017, 13:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 21 октября 2017 года Газпромбанк снизил процентную ставку для участников программы «Социальная ипотека» со 10% до 9,5% годовых, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
По информации пресс-службы, Газпромбанк является одним из трех стратегических партнеров Министерства строительного комплекса Московской области в реализации подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище».
Финансовой организацией принято решение об очередном снижении процентных ставок по программе ипотечного кредитования в рамках участия банка в реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека». Утверждённые ставки вступили в силу 21 октября 2017 года, отмечается в пресс-релизе.
Условия предоставления ипотечного кредита Газпромбанком участникам программы «Социальная ипотека» стали ещё более выгодными. «Процентная ставка составляет 9,5 % годовых как при покупке готового жилья на вторичном рынке недвижимости, так и при приобретении жилья в новостройках», – прокомментировал министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов, которого цитирует пресс-служба.
Ранее ставка составляла 10%, напомнили в пресс-службе.
Областная программа «Социальная ипотека» с уникальными условиями, позволяющими решить жилищный вопрос таким категориям граждан, как врачи, учителя, молодые ученые и молодые уникальные специалисты, реализуется в Подмосковье с 2016 года. Адресная государственная поддержка оказывается тем специалистам указанных категорий, которые заключили трудовой договор с учреждениями или организациями Московской области на 10 лет. Правительство Московской области возмещает полную стоимость приобретаемого участником (врачом, учителем, молодым ученым или молодым уникальным специалистом) жилья, а специалист оплачивает лишь начисленные проценты по кредиту. Поэтому благодаря снижению ставки ипотечного кредита создаются индивидуальные, максимально выгодные условия для участников программы.
По информации пресс-службы, Газпромбанк является одним из трех стратегических партнеров Министерства строительного комплекса Московской области в реализации подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище».
Финансовой организацией принято решение об очередном снижении процентных ставок по программе ипотечного кредитования в рамках участия банка в реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека». Утверждённые ставки вступили в силу 21 октября 2017 года, отмечается в пресс-релизе.
Условия предоставления ипотечного кредита Газпромбанком участникам программы «Социальная ипотека» стали ещё более выгодными. «Процентная ставка составляет 9,5 % годовых как при покупке готового жилья на вторичном рынке недвижимости, так и при приобретении жилья в новостройках», – прокомментировал министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов, которого цитирует пресс-служба.
Ранее ставка составляла 10%, напомнили в пресс-службе.
Областная программа «Социальная ипотека» с уникальными условиями, позволяющими решить жилищный вопрос таким категориям граждан, как врачи, учителя, молодые ученые и молодые уникальные специалисты, реализуется в Подмосковье с 2016 года. Адресная государственная поддержка оказывается тем специалистам указанных категорий, которые заключили трудовой договор с учреждениями или организациями Московской области на 10 лет. Правительство Московской области возмещает полную стоимость приобретаемого участником (врачом, учителем, молодым ученым или молодым уникальным специалистом) жилья, а специалист оплачивает лишь начисленные проценты по кредиту. Поэтому благодаря снижению ставки ипотечного кредита создаются индивидуальные, максимально выгодные условия для участников программы.
Источник: Правительство Московской области