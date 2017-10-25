Группа РусГидро публикует операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
25.10.2017, 21:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "РусГидро" (торговый код на биржах MOEX, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) публикует результаты операционной деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года филиалов ПАО "РусГидро" и компаний Группы, отражаемых в консолидированной отчётности.
Ключевые результаты
Хорошие показатели выработки ГЭС в 3 квартале 2017 года на фоне рекордных показателей приточности воды в водохранилища на Волге и Каме, притоков воды в водохранилища Сибири и Дальнего Востока на уровнях, близких к норме или несколько ниже.
Общая выработка электроэнергии Группы РусГидро в 3 квартале 2017 года - 31 029 млн кВтч (+0,1%), за 9 месяцев - 94 578 млн кВтч (+0,5%).
В 3 квартале выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро снизилась на 4,3% до 24 880 млн кВтч, выработка тепловых и геотермальных станций Группы выросла на 23,0% до 6 149 млн кВтч.
По итогам 9 месяцев выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро практически не изменилась по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составила 72 853 млн кВтч, выработка тепловых и геотермальных станций Группы - 21 725 млн кВтч (2,1%).
Выработка Богучанской ГЭС за 9 месяцев - 10 463 млн кВтч (-0,5%).
В 4 квартале приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается выше нормы, в водохранилища Юга России, Сибири и Дальнего Востока - на уровне нормы или несколько выше неё.
Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки Группы РусГидро в январе-сентябре 2017 года, стали:
суммарный приток воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада выше нормы;
приток воды к ГЭС Сибири на уровне значений 2016 года или несколько ниже;
приток воды к ГЭС Юга России на фоне средней водности или несколько выше её;
рост потребления электропотребления на Дальнем Востоке во 2 и 3 кварталах.
Центр
В 3 квартале 2017 года из-за продолжительных дождей приточность воды на реках Центральной части России била рекорды. Объём притока воды в Горьковском, Чебоксарском, Камском и Нижнекамском водохранилищах превысил норму в 1,3-1,7 раза; в Угличское, Рыбинское и Куйбышевское - в 2,1-3,3 раза. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в 3 квартале 66,0 км? при норме 37,0 км?.
В текущем году затворы водосливной плотины Жигулёвской ГЭС были непрерывно открыты на протяжении 126 дней, что является самым продолжительным периодом за всё время эксплуатации гидроузла. Объём холостых сбросов за указанный период составил 56,74 км3, что на 10% меньше, чем в прошлом году (в 2016-м холостой сброс продолжался 55 дней, его объём составил 63,31 км3).
Эффективное взаимодействие с Системным оператором ЕЭС и Росводресурсами в части планирования водно-энергетического режима позволило минимизировать холостые сбросы, обеспечить пропуск половодья, а затем и дождевого паводка с оптимальными для данного периода напорами и высоким КПД.
Общая выработка электроэнергии станций Волжско-Камского каскада, входящих в состав РусГидро, а также Загорской ГАЭС в 3 квартале 2017 года выросла на 46,8% до 12 395 млн кВтч; за 9 месяцев 2017 года составила 36 203 млн кВтч, что на 17% выше аналогичного показателя 2016 года.
Юг и Северный Кавказ
В 1 полугодии 2017 года гидроэлектростанции на Северном Кавказе работали в условиях водности, соответствующей среднемноголетним значениям или до 20% выше нормы.
К началу половодно-паводкового периода этого года водохранилище Чиркейской ГЭС было сработано наиболее глубоко за последний 21 год, затем началось его наполнение. Но в связи с низкой приточностью наполнить его до отметки НПУ не удалось.
Непростая ситуация в течение всего паводкового периода складывалась на реках Баксан и Черек в Кабардино-Балкарии. Из-за частых и обильных дождей в горах дважды в трёх районах республики объявлялся режим ЧС. В связи с периодическим накоплением мусора, приносимого паводковыми водами, требовалось несколько раз останавливать работу станций Кабардино-Балкарского филиала - Баксанской, Аушигерской, Зарагижской и Кашхатау ГЭС.
На р. Кубань складывалась благоприятная обстановка, в связи с чем на пять дней раньше плановых сроков завершилось наполнение Кубанского водохранилища Каскада Кубанских ГЭС. Весь накопленный объём гидроресурсов - 474,8 млн м3 - будет расходоваться до мая 2018 года всеми водопользователями, включая 10 гидростанций Кубанского каскада.
Выработка электроэнергии ГЭС Юга и Северного Кавказа за 3 квартал 2017 года снизилась на 15,6% до 2 250 млн кВтч; за 9 месяцев выработка составила 5 705 млн кВтч, что на 16,8% ниже значений прошлого года.
Сибирь
В 3 квартале 2017 года приток воды в Новосибирское и Саяно-Шушенское водохранилища был близким к норме, в Братское водохранилище и озеро Байкал - на 35-50% меньше её.
На Саяно-Шушенской ГЭС после плановой сработки водохранилища до минимальной допустимой отметки 500 м началось постепенное наполнение водохранилища для использования гидроресурсов в зимний период и обеспечения потребителей электроэнергией. В текущем году максимальная отметка наполнения водохранилища достигнута 15.09.2017 и составила 538,58 м. Это наибольшая отметка наполнения Саяно-Шушенского водохранилища за последние 11 лет.
На Ангарском каскаде, как и в предыдущие годы, наблюдается маловодье. Богучанская ГЭС работала в соответствии с указаниями Енисейского БВУ с обеспечением судоходных попусков и навигации на Нижней Ангаре. Для обеспечения навигации и санитарных попусков в текущем году водохранилище Богучанской ГЭС было сработано ниже отметки, разрешённой Правилами использования водных ресурсов Богучанского водохранилища - 207,5 м.
В целом по Сибири выработка электроэнергии гидроэлектростанциями, входящими в Группу РусГидро, в 3 квартале 2017 года снизилась на 35,9% до 6 319 млн кВтч; за 9 месяцев снизилась на 15,9% до 18 652 млн кВтч. Выработка Богучанской ГЭС в 3 квартале снизилась на 7,7% до 3 716 млн кВтч, за 9 месяцев составила 10 463 млн кВтч (-0,5%).
Дальний Восток
В половодно-паводковый период 2017 года приточность воды в водохранилища ГЭС Дальнего Востока наблюдалась близкой к норме (по ряду водохранилищ до 5-10% выше нормы).
Тем не менее, сниженный относительно нормы на 10% приток воды в Зейское водохранилище за половодно-паводковый период не позволил обеспечить наполнение водохранилища до отметки НПУ 315,0 м к началу осенне-зимнего периода, что накладывает ограничения на выработку электроэнергии Зейской ГЭС в зимний период.
На Бурейской ГЭС с конца августа осуществлялся пропуск повышенной приточности вследствие продолжительного дождевого паводка. С 31 августа на станции началось осуществление холостых сбросов воды, завершившееся 20 сентября. За это время ГЭС перераспределила 3,67 км? паводковых вод, а за весь сезон (начиная с середины апреля 2017 года) в водохранилище было аккумулировано 10,22 км? воды для работы в осенне-зимний период.
По итогам 3 квартала 2017 года ГЭС и ГеоЭС Группы РусГидро на Дальнем Востоке снизили выработку электроэнергии на 25,0% до 3 474 млн кВтч; за 9 месяцев выработка составила 10 702 млн кВтч, на 5,6% ниже аналогичного значения 2016 года.
Генерирующие активы, входящие в структуру Субгруппы РАО ЭС Востока, в 3 квартале 2017 года выработали 6 389 млн кВтч электроэнергии (с учётом выработки электроэнергии Каскада Вилюйских ГЭС), что на 21,8% выше, чем в 3 квартале 2016 года. В структуре выработки электрической энергии 77% пришлось на АО "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК"), производство электроэнергии которого в 3 квартале 2017 года выросло на 30,7% в связи со снижением выработки ГЭС, увеличением потребления электроэнергии в ОЭС Востока на 1,9% и низкой базой выработки ТЭС в 3 квартале 2016 года, когда производство электроэнергии ГЭС на фоне обильных притоков существенно заместило тепловую выработку.
В целом по итогам 9 месяцев 2017 года выработка Субгруппы РАО ЭС Востока выросла на 2,0% до 22 882 млн кВтч.
Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО за 9 месяцев 2017 года составил 18 708 тыс. Гкал, что на 7,5% меньше показателя аналогичного периода 2016 года, что обусловлено более высокими температурами наружного воздуха в ряде крупных населённых пунктов ДФО.
Армения
Выработка электроэнергии на Севано-Разданском каскаде ГЭС в Армении в январе-сентябре 2017 года выросла на 16% и составила 435 млн кВтч. Выработка станций каскада обуславливается естественной приточностью реки Раздан и попусками воды из озера Севан.
Энергосбытовая деятельность
Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний РусГидро - АО "ЭСК РусГидро", ПАО "Красноярскэнергосбыт", АО "Чувашская энергосбытовая компания" и ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (ПАО "РЭСК") - за 9 месяцев 2017 года составил 14 908 млн кВтч, что меньше показателя аналогичного периода 2016 года на 4,3%.
Снижение обусловлено выходом на ОРЭМ ряда крупных потребителей, прежде всего в зоне обслуживания ПАО "Красноярскэнергосбыт", более высокими температурами наружного воздуха, наличием дополнительного дня високосного года в 2016 году, снижением покупки для целей компенсации потерь сетевыми организациями за 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года за счёт общего снижения потребления электроэнергии.
По данным Гидрометцентра России, в 4 квартале 2017 года ожидается следующая динамика притока воды к основным водохранилищам:
суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме ожидается в 4 квартале - 39,7-43,7 км? при норме 36,6 км3;
в Сибири приток воды в большинство водохранилищ ожидается близким к норме или несколько больше её;
приток воды в водохранилища на реках Северного Кавказа ожидается преимущественно близким к средним многолетним значениям;
приточность воды в Зейское и Колымское водохранилище ожидается больше нормы.
Ключевые результаты
Хорошие показатели выработки ГЭС в 3 квартале 2017 года на фоне рекордных показателей приточности воды в водохранилища на Волге и Каме, притоков воды в водохранилища Сибири и Дальнего Востока на уровнях, близких к норме или несколько ниже.
Общая выработка электроэнергии Группы РусГидро в 3 квартале 2017 года - 31 029 млн кВтч (+0,1%), за 9 месяцев - 94 578 млн кВтч (+0,5%).
В 3 квартале выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро снизилась на 4,3% до 24 880 млн кВтч, выработка тепловых и геотермальных станций Группы выросла на 23,0% до 6 149 млн кВтч.
По итогам 9 месяцев выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро практически не изменилась по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составила 72 853 млн кВтч, выработка тепловых и геотермальных станций Группы - 21 725 млн кВтч (2,1%).
Выработка Богучанской ГЭС за 9 месяцев - 10 463 млн кВтч (-0,5%).
В 4 квартале приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается выше нормы, в водохранилища Юга России, Сибири и Дальнего Востока - на уровне нормы или несколько выше неё.
Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки Группы РусГидро в январе-сентябре 2017 года, стали:
суммарный приток воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада выше нормы;
приток воды к ГЭС Сибири на уровне значений 2016 года или несколько ниже;
приток воды к ГЭС Юга России на фоне средней водности или несколько выше её;
рост потребления электропотребления на Дальнем Востоке во 2 и 3 кварталах.
Центр
В 3 квартале 2017 года из-за продолжительных дождей приточность воды на реках Центральной части России била рекорды. Объём притока воды в Горьковском, Чебоксарском, Камском и Нижнекамском водохранилищах превысил норму в 1,3-1,7 раза; в Угличское, Рыбинское и Куйбышевское - в 2,1-3,3 раза. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в 3 квартале 66,0 км? при норме 37,0 км?.
В текущем году затворы водосливной плотины Жигулёвской ГЭС были непрерывно открыты на протяжении 126 дней, что является самым продолжительным периодом за всё время эксплуатации гидроузла. Объём холостых сбросов за указанный период составил 56,74 км3, что на 10% меньше, чем в прошлом году (в 2016-м холостой сброс продолжался 55 дней, его объём составил 63,31 км3).
Эффективное взаимодействие с Системным оператором ЕЭС и Росводресурсами в части планирования водно-энергетического режима позволило минимизировать холостые сбросы, обеспечить пропуск половодья, а затем и дождевого паводка с оптимальными для данного периода напорами и высоким КПД.
Общая выработка электроэнергии станций Волжско-Камского каскада, входящих в состав РусГидро, а также Загорской ГАЭС в 3 квартале 2017 года выросла на 46,8% до 12 395 млн кВтч; за 9 месяцев 2017 года составила 36 203 млн кВтч, что на 17% выше аналогичного показателя 2016 года.
Юг и Северный Кавказ
В 1 полугодии 2017 года гидроэлектростанции на Северном Кавказе работали в условиях водности, соответствующей среднемноголетним значениям или до 20% выше нормы.
К началу половодно-паводкового периода этого года водохранилище Чиркейской ГЭС было сработано наиболее глубоко за последний 21 год, затем началось его наполнение. Но в связи с низкой приточностью наполнить его до отметки НПУ не удалось.
Непростая ситуация в течение всего паводкового периода складывалась на реках Баксан и Черек в Кабардино-Балкарии. Из-за частых и обильных дождей в горах дважды в трёх районах республики объявлялся режим ЧС. В связи с периодическим накоплением мусора, приносимого паводковыми водами, требовалось несколько раз останавливать работу станций Кабардино-Балкарского филиала - Баксанской, Аушигерской, Зарагижской и Кашхатау ГЭС.
На р. Кубань складывалась благоприятная обстановка, в связи с чем на пять дней раньше плановых сроков завершилось наполнение Кубанского водохранилища Каскада Кубанских ГЭС. Весь накопленный объём гидроресурсов - 474,8 млн м3 - будет расходоваться до мая 2018 года всеми водопользователями, включая 10 гидростанций Кубанского каскада.
Выработка электроэнергии ГЭС Юга и Северного Кавказа за 3 квартал 2017 года снизилась на 15,6% до 2 250 млн кВтч; за 9 месяцев выработка составила 5 705 млн кВтч, что на 16,8% ниже значений прошлого года.
Сибирь
В 3 квартале 2017 года приток воды в Новосибирское и Саяно-Шушенское водохранилища был близким к норме, в Братское водохранилище и озеро Байкал - на 35-50% меньше её.
На Саяно-Шушенской ГЭС после плановой сработки водохранилища до минимальной допустимой отметки 500 м началось постепенное наполнение водохранилища для использования гидроресурсов в зимний период и обеспечения потребителей электроэнергией. В текущем году максимальная отметка наполнения водохранилища достигнута 15.09.2017 и составила 538,58 м. Это наибольшая отметка наполнения Саяно-Шушенского водохранилища за последние 11 лет.
На Ангарском каскаде, как и в предыдущие годы, наблюдается маловодье. Богучанская ГЭС работала в соответствии с указаниями Енисейского БВУ с обеспечением судоходных попусков и навигации на Нижней Ангаре. Для обеспечения навигации и санитарных попусков в текущем году водохранилище Богучанской ГЭС было сработано ниже отметки, разрешённой Правилами использования водных ресурсов Богучанского водохранилища - 207,5 м.
В целом по Сибири выработка электроэнергии гидроэлектростанциями, входящими в Группу РусГидро, в 3 квартале 2017 года снизилась на 35,9% до 6 319 млн кВтч; за 9 месяцев снизилась на 15,9% до 18 652 млн кВтч. Выработка Богучанской ГЭС в 3 квартале снизилась на 7,7% до 3 716 млн кВтч, за 9 месяцев составила 10 463 млн кВтч (-0,5%).
Дальний Восток
В половодно-паводковый период 2017 года приточность воды в водохранилища ГЭС Дальнего Востока наблюдалась близкой к норме (по ряду водохранилищ до 5-10% выше нормы).
Тем не менее, сниженный относительно нормы на 10% приток воды в Зейское водохранилище за половодно-паводковый период не позволил обеспечить наполнение водохранилища до отметки НПУ 315,0 м к началу осенне-зимнего периода, что накладывает ограничения на выработку электроэнергии Зейской ГЭС в зимний период.
На Бурейской ГЭС с конца августа осуществлялся пропуск повышенной приточности вследствие продолжительного дождевого паводка. С 31 августа на станции началось осуществление холостых сбросов воды, завершившееся 20 сентября. За это время ГЭС перераспределила 3,67 км? паводковых вод, а за весь сезон (начиная с середины апреля 2017 года) в водохранилище было аккумулировано 10,22 км? воды для работы в осенне-зимний период.
По итогам 3 квартала 2017 года ГЭС и ГеоЭС Группы РусГидро на Дальнем Востоке снизили выработку электроэнергии на 25,0% до 3 474 млн кВтч; за 9 месяцев выработка составила 10 702 млн кВтч, на 5,6% ниже аналогичного значения 2016 года.
Генерирующие активы, входящие в структуру Субгруппы РАО ЭС Востока, в 3 квартале 2017 года выработали 6 389 млн кВтч электроэнергии (с учётом выработки электроэнергии Каскада Вилюйских ГЭС), что на 21,8% выше, чем в 3 квартале 2016 года. В структуре выработки электрической энергии 77% пришлось на АО "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК"), производство электроэнергии которого в 3 квартале 2017 года выросло на 30,7% в связи со снижением выработки ГЭС, увеличением потребления электроэнергии в ОЭС Востока на 1,9% и низкой базой выработки ТЭС в 3 квартале 2016 года, когда производство электроэнергии ГЭС на фоне обильных притоков существенно заместило тепловую выработку.
В целом по итогам 9 месяцев 2017 года выработка Субгруппы РАО ЭС Востока выросла на 2,0% до 22 882 млн кВтч.
Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО за 9 месяцев 2017 года составил 18 708 тыс. Гкал, что на 7,5% меньше показателя аналогичного периода 2016 года, что обусловлено более высокими температурами наружного воздуха в ряде крупных населённых пунктов ДФО.
Армения
Выработка электроэнергии на Севано-Разданском каскаде ГЭС в Армении в январе-сентябре 2017 года выросла на 16% и составила 435 млн кВтч. Выработка станций каскада обуславливается естественной приточностью реки Раздан и попусками воды из озера Севан.
Энергосбытовая деятельность
Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний РусГидро - АО "ЭСК РусГидро", ПАО "Красноярскэнергосбыт", АО "Чувашская энергосбытовая компания" и ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (ПАО "РЭСК") - за 9 месяцев 2017 года составил 14 908 млн кВтч, что меньше показателя аналогичного периода 2016 года на 4,3%.
Снижение обусловлено выходом на ОРЭМ ряда крупных потребителей, прежде всего в зоне обслуживания ПАО "Красноярскэнергосбыт", более высокими температурами наружного воздуха, наличием дополнительного дня високосного года в 2016 году, снижением покупки для целей компенсации потерь сетевыми организациями за 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года за счёт общего снижения потребления электроэнергии.
По данным Гидрометцентра России, в 4 квартале 2017 года ожидается следующая динамика притока воды к основным водохранилищам:
суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме ожидается в 4 квартале - 39,7-43,7 км? при норме 36,6 км3;
в Сибири приток воды в большинство водохранилищ ожидается близким к норме или несколько больше её;
приток воды в водохранилища на реках Северного Кавказа ожидается преимущественно близким к средним многолетним значениям;
приточность воды в Зейское и Колымское водохранилище ожидается больше нормы.
Источник: Группа РусГидро