ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "РусГидро" (торговый код на биржах MOEX, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) публикует результаты операционной деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года филиалов ПАО "РусГидро" и компаний Группы, отражаемых в консолидированной отчётности.

Ключевые результаты

Хорошие показатели выработки ГЭС в 3 квартале 2017 года на фоне рекордных показателей приточности воды в водохранилища на Волге и Каме, притоков воды в водохранилища Сибири и Дальнего Востока на уровнях, близких к норме или несколько ниже.

Общая выработка электроэнергии Группы РусГидро в 3 квартале 2017 года - 31 029 млн кВтч (+0,1%), за 9 месяцев - 94 578 млн кВтч (+0,5%).

В 3 квартале выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро снизилась на 4,3% до 24 880 млн кВтч, выработка тепловых и геотермальных станций Группы выросла на 23,0% до 6 149 млн кВтч.

По итогам 9 месяцев выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро практически не изменилась по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составила 72 853 млн кВтч, выработка тепловых и геотермальных станций Группы - 21 725 млн кВтч (2,1%).

Выработка Богучанской ГЭС за 9 месяцев - 10 463 млн кВтч (-0,5%).

В 4 квартале приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается выше нормы, в водохранилища Юга России, Сибири и Дальнего Востока - на уровне нормы или несколько выше неё.

Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки Группы РусГидро в январе-сентябре 2017 года, стали:

суммарный приток воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада выше нормы;

приток воды к ГЭС Сибири на уровне значений 2016 года или несколько ниже;

приток воды к ГЭС Юга России на фоне средней водности или несколько выше её;

рост потребления электропотребления на Дальнем Востоке во 2 и 3 кварталах.

Центр

В 3 квартале 2017 года из-за продолжительных дождей приточность воды на реках Центральной части России била рекорды. Объём притока воды в Горьковском, Чебоксарском, Камском и Нижнекамском водохранилищах превысил норму в 1,3-1,7 раза; в Угличское, Рыбинское и Куйбышевское - в 2,1-3,3 раза. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в 3 квартале 66,0 км? при норме 37,0 км?.

В текущем году затворы ­водосливной плотины Жигулёвской ГЭС были непрерывно открыты на протяжении 126 дней, что является самым продолжительным периодом за всё время эксплуатации гидроузла. ­Объём холостых сбросов за указанный период составил 56,74 км3, что на 10% меньше, чем в прошлом году (в 2016-м холостой сброс продолжался 55 дней, его объём составил 63,31 км3).

Эффективное взаимодействие с Системным оператором ЕЭС и Росводресурсами в части планирования водно-энергетического режима позволило минимизировать холостые сбросы, обеспечить пропуск половодья, а затем и дождевого паводка с оптимальными для данного периода напорами и высоким КПД.

Общая выработка электроэнергии станций Волжско-Камского каскада, входящих в состав РусГидро, а также Загорской ГАЭС в 3 квартале 2017 года выросла на 46,8% до 12 395 млн кВтч; за 9 месяцев 2017 года составила 36 203 млн кВтч, что на 17% выше аналогичного показателя 2016 года.

Юг и Северный Кавказ

В 1 полугодии 2017 года гидроэлектростанции на Северном Кавказе работали в условиях водности, соответствующей среднемноголетним значениям или до 20% выше нормы.

К началу половодно-паводкового периода этого года водохранилище Чиркейской ГЭС было сработано наиболее глубоко за последний 21 год, затем началось его наполнение. Но в связи с низкой приточностью наполнить его до отметки НПУ не удалось.

Непростая ситуация в течение всего паводкового периода складывалась на реках Баксан и Черек в Кабардино-Балкарии. Из-за частых и обильных дождей в горах дважды в трёх районах республики объявлялся ­режим ЧС. В связи с периодическим накоплением мусора, приносимого паводковыми водами, требовалось несколько раз останавливать работу станций Кабардино-Балкарского филиала - Баксанской, Аушигерской, Зарагижской и Кашхатау ГЭС.

На р. Кубань складывалась благоприятная обстановка, в связи с чем на пять дней раньше плановых сроков завершилось наполнение Кубанского ­водохранилища Каскада Кубанских ГЭС. Весь накопленный ­объём гидроресурсов - 474,8 млн м3 - будет расходоваться до мая 2018 года всеми водопользователями, включая 10 гидростанций Кубанского каскада.

Выработка электроэнергии ГЭС Юга и Северного Кавказа за 3 квартал 2017 года снизилась на 15,6% до 2 250 млн кВтч; за 9 месяцев выработка составила 5 705 млн кВтч, что на 16,8% ниже значений прошлого года.

Сибирь

В 3 квартале 2017 года приток воды в Новосибирское и Саяно-Шушенское водохранилища был близким к норме, в Братское водохранилище и озеро Байкал - на 35-50% меньше её.

На Саяно-Шушенской ГЭС после плановой сработки водохранилища до минимальной допустимой отметки 500 м началось постепенное наполнение водохранилища для использования гидроресурсов в зимний период и обеспечения потребителей электроэнергией. В текущем году максимальная отметка наполнения водохранилища достигнута 15.09.2017 и составила 538,58 м. Это наибольшая отметка наполнения Саяно-Шушенского водохранилища за последние 11 лет.

На Ангарском каскаде, как и в предыдущие годы, наблюдается маловодье. Богучанская ГЭС работала в соответствии с указаниями Енисейского БВУ с обеспечением судоходных попусков и навигации на Нижней Ангаре. Для обеспечения навигации и санитарных попусков в текущем году водохранилище Богучанской ГЭС было сработано ниже отметки, разрешённой Правилами использования водных ресурсов Богучанского водохранилища - 207,5 м.

В целом по Сибири выработка электроэнергии гидроэлектростанциями, входящими в Группу РусГидро, в 3 квартале 2017 года снизилась на 35,9% до 6 319 млн кВтч; за 9 месяцев снизилась на 15,9% до 18 652 млн кВтч. Выработка Богучанской ГЭС в 3 квартале снизилась на 7,7% до 3 716 млн кВтч, за 9 месяцев составила 10 463 млн кВтч (-0,5%).

Дальний Восток

В половодно-паводковый период 2017 года приточность воды в водохранилища ГЭС Дальнего Востока наблюдалась близкой к норме (по ряду водохранилищ до 5-10% выше нормы).

Тем не менее, сниженный относительно нормы на 10% приток воды в Зейское водохранилище за половодно-паводковый период не позволил обеспечить наполнение водохранилища до отметки НПУ 315,0 м к началу осенне-зимнего периода, что накладывает ограничения на выработку электроэнергии Зейской ГЭС в зимний период.

На Бурейской ГЭС с конца августа осуществлялся пропуск повышенной приточности вследствие продолжительного дождевого паводка. С 31 августа на станции началось осуществление холостых сбросов воды, завершившееся 20 сентября. За это время ГЭС перераспределила 3,67 км? паводковых вод, а за весь сезон (начиная с середины апреля 2017 года) в водохранилище было аккумулировано 10,22 км? воды для работы в осенне-зимний период.

По итогам 3 квартала 2017 года ГЭС и ГеоЭС Группы РусГидро на Дальнем Востоке снизили выработку электроэнергии на 25,0% до 3 474 млн кВтч; за 9 месяцев выработка составила 10 702 млн кВтч, на 5,6% ниже аналогичного значения 2016 года.

Генерирующие активы, входящие в структуру Субгруппы РАО ЭС Востока, в 3 квартале 2017 года выработали 6 389 млн кВтч электроэнергии (с учётом выработки электроэнергии Каскада Вилюйских ГЭС), что на 21,8% выше, чем в 3 квартале 2016 года. В структуре выработки электрической энергии 77% пришлось на АО "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК"), производство электроэнергии которого в 3 квартале 2017 года выросло на 30,7% в связи со снижением выработки ГЭС, увеличением потребления электроэнергии в ОЭС Востока на 1,9% и низкой базой выработки ТЭС в 3 квартале 2016 года, когда производство электроэнергии ГЭС на фоне обильных притоков существенно заместило тепловую выработку.

В целом по итогам 9 месяцев 2017 года выработка Субгруппы РАО ЭС Востока выросла на 2,0% до 22 882 млн кВтч.

Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО за 9 месяцев 2017 года составил 18 708 тыс. Гкал, что на 7,5% меньше показателя аналогичного периода 2016 года, что обусловлено более высокими температурами наружного воздуха в ряде крупных населённых пунктов ДФО.

Армения

Выработка электроэнергии на Севано-Разданском каскаде ГЭС в Армении в январе-сентябре 2017 года выросла на 16% и составила 435 млн кВтч. Выработка станций каскада обуславливается естественной приточностью реки Раздан и попусками воды из озера Севан.

Энергосбытовая деятельность

Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний РусГидро - АО "ЭСК РусГидро", ПАО "Красноярскэнергосбыт", АО "Чувашская энергосбытовая компания" и ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (ПАО "РЭСК") - за 9 месяцев 2017 года составил 14 908 млн кВтч, что меньше показателя аналогичного периода 2016 года на 4,3%.

Снижение обусловлено выходом на ОРЭМ ряда крупных потребителей, прежде всего в зоне обслуживания ПАО "Красноярскэнергосбыт", более высокими температурами наружного воздуха, наличием дополнительного дня високосного года в 2016 году, снижением покупки для целей компенсации потерь сетевыми организациями за 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года за счёт общего снижения потребления электроэнергии.

По данным Гидрометцентра России, в 4 квартале 2017 года ожидается следующая динамика притока воды к основным водохранилищам:

суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме ожидается в 4 квартале - 39,7-43,7 км? при норме 36,6 км3;

в Сибири приток воды в большинство водохранилищ ожидается близким к норме или несколько больше её;

приток воды в водохранилища на реках Северного Кавказа ожидается преимущественно близким к средним многолетним значениям;

приточность воды в Зейское и Колымское водохранилище ожидается больше нормы.