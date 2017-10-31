ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Mastercard и London & Partners, официальное рекламное агентство Мэрии Лондона, объявили о новом стратегическом партнёрстве, которое позволит им объединить свою экспертизу по внедрению "умных" решений для города.

В этом сотрудничестве London & Partners и Mastercard запустили мобильное приложение Visit London Official City Guide, которое сделает пребывание туристов в Лондоне более комфортным. Оно покажет пользователям индивидуально подобранные предложения и выгодные акции, а информация, поступающая в режиме реального времени, позволит им лучше ориентироваться на месте и исследовать менее загруженные районы города. Купить билеты для посещения главных достопримечательностей можно прямо в приложении через платформу Masterpass – быстро и безопасно, нажатием одной кнопки.

Как показали результаты недавнего исследования, опубликованного в официальной концепции развития туризма в Лондоне, сегодня достаточно обеспечить простой доступ к нужной туристам информации, чтобы повысить их уровень удовлетворённости. Например, по данным опроса, большинство гостей города получили от своей поездки больше положительных эмоций, когда они могли заранее спланировать, где им поесть. Так, 57% респондентов отметили, что были более довольны, если изучали варианты, в то время, как только 36% отметили, что были довольны, посещая рестораны без предварительного сравнения и выбора места.

Результаты опроса также показали, что исторические памятники и архитектура, популярные места, парки и акватории, музеи и галереи входят в топ 5 ключевых факторов, которые влияют на выбор Лондона в качестве направления для путешествия. Приложение содержит актуальный и полезный путеводитель по культуре, событиям, еде, достопримечательностям, шопингу и окрестностям города. При этом он разделен по категориям "обязательно для посещения", "поблизости", "рядом со мной", что упрощает процесс планирования и бронирования.

Гости столицы стремятся увидеть и районы за пределами центрального Лондона (зона 1). Почти три четверти туристов "сходят с проторенных дорог" и выезжают за пределы столичного центра. Приложение покажет малоизвестные места и позволит путешественникам создавать персональные карты и маршруты по всему Лондону, которые работают и в режиме оффлайн.

Уже сегодня доступна полная версия c использованием современных технологий Mastercard для электронной оплаты, с которыми можно заранее купить билеты и избежать очередей. Платформа Masterpass, встроенная в мобильное приложение, упрощает процесс шопинга, так как предлагает возможность хранить данные своих карт в одном безопасном месте и осуществлять покупки внутри приложения.

Приложение подгружает информацию с официального портала о Лондоне для туристов visitlondon.com, а также с сайта программы Mastercard Бесценные Города. С помощью этой информации пользователи могут узнать все, что происходит в городе, изучить тщательно подобранный список лучших развлечений, найти малоизвестные места и получать специальные предложения и скидки на посещение достопримечательностей и ресторанов.

Приложение Visit London также содержит информацию с официального сайта городского транспорта Лондона — Transport for London (TfL). Это позволит путешественникам найти самый рациональный, живописный и экономичный маршрут передвижения по Лондону.

"Мы работаем более чем с 70 городами по всему миру, где внедряем лучшие решения оплаты проезда, заменяя традиционные билеты. Это позволяет сократить время в очереди в кассы, – прокомментировал Джейсон Лейн, исполнительный вице-президент по развитию Mastercard в европейском регионе. – В этом плане Лондон лидирует, однако есть и другие возможности сделать жизнь 19,1 млн туристов ещё проще. Зачем такому количеству людей посещать такое множество сайтов, чтобы спланировать поездку, когда все это можно сделать с помощью одного приложения, которое к тому же позволяет бронировать и оплачивать все необходимое? Именно это мы и хотим решить вместе с London & Partners".