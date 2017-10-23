"Пензаэнерго" выявило 1 664 случая безучетного и 3 случая бездоговорного потребления электроэнергии
Самыми распространёнными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение электроэнергии "в обход" счётчика, повреждение приборов учёта для искажения данных о реальном объёме потребления, подключения к электросетям путём набросов на провода воздушных линий электропередачи и др.
Работники филиала "Пензаэнерго" предупреждают, что подобные методы "экономии" могут привести к гибели от электрического тока как самого энерговора, так и его окружающих. Несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения или выход из строя бытовой техники. В конечном итоге, из-за таких подключений наступает перегрузка электросети, с последующим выходом её из строя.
Энергетики также напоминают, что по установленным фактам бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии нарушителей закона ждёт привлечение к административной ответственности по статье 7.19. КоАП РФ, а в случае причинении крупного ущерба - к уголовной ответственности по ст.165 УК РФ. В текущем году филиалом "Пензаэнерго" в правоохранительные органы уже были направлены материалы в отношении 76 недобросовестных потребителей. Большинству из них, кроме возмещения причинённого ущерба, придётся уплатить административный штраф на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении ряда энергорасхитителей рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.