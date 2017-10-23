ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 9 месяцев 2017 год работниками групп баланса и учёта электроэнергии филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" выявлено 1 664 случая безучетного потребления в объёме 4,98 млн. кВт*ч. Из общего количества составленных актов 459 шт. (1,96 млн. кВт*ч) - в отношении юридических лиц, 1 205 шт. (3,02 млн. кВт*ч) - в отношении физических. Причинённый недобросовестными потребителями ущерб сетевой компании (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся только услуг по передаче э/э) оценивается в 7,488 млн. рублей. По бездоговорному потреблению составлены 3 акта в отношении физических лиц (26,324 тыс. кВт*ч).

Самыми распространёнными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение электроэнергии "в обход" счётчика, повреждение приборов учёта для искажения данных о реальном объёме потребления, подключения к электросетям путём набросов на провода воздушных линий электропередачи и др.

Работники филиала "Пензаэнерго" предупреждают, что подобные методы "экономии" могут привести к гибели от электрического тока как самого энерговора, так и его окружающих. Несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения или выход из строя бытовой техники. В конечном итоге, из-за таких подключений наступает перегрузка электросети, с последующим выходом её из строя.

Энергетики также напоминают, что по установленным фактам бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии нарушителей закона ждёт привлечение к административной ответственности по статье 7.19. КоАП РФ, а в случае причинении крупного ущерба - к уголовной ответственности по ст.165 УК РФ. В текущем году филиалом "Пензаэнерго" в правоохранительные органы уже были направлены материалы в отношении 76 недобросовестных потребителей. Большинству из них, кроме возмещения причинённого ущерба, придётся уплатить административный штраф на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. В отношении ряда энергорасхитителей рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.