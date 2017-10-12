ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Команда DonationsAlerts, ведущего российского сервиса, позволяющего стримерам зарабатывать на платных сообщениях зрителей, объявила о начале поддержки Facebook-трансляций. С сегодняшнего дня весь инвентарь платформы DonationsAlerts можно использовать во время стримов в Facebook, а также принимать пожертвования через web и мобильную версии социальной сети. Согласно отчётам, каждое пятое видео, просматриваемое в социальной сети - трансляция. Так, пиковое вещание на Facebook от пользователя Candace Payne собрало 170 млн просмотров.

DonationsAlerts используют более 90% российских стримеров, принимающих пожертвования от своих зрителей. При это сервис позволяет стримерам не только монетизировать трансляции через платные сообщения, но и предоставляет широкий инструментарий для улучшения качества стримов и трансляций, включая систему виджетов и мультичат. DonationsAlerts поддерживает все крупные международные стриминговые платформы, в числе которых Twitch и Youtube, а также является нативным решением для тех, кто стримит контент в локальные социальные сети, такие как ВКонтакте. На осень 2017 года в сервисе зарегистрировано более 1 160 000 пользователей.

"Запуск DonationsAlerts для Facebook-трансляций – шаг к тому, чтобы наш сервис стал доступен как можно большему числу людей, создающих онлайн-контент на различных платформах. Российские стримеры уже занимают третье место в мире по количеству проводимых трансляций. Мы хотим развивать индустрию и помогать создателям и авторам повышать качество этих трансляций и помогать привлекать больше внимания к их контенту по всему миру", - прокомментировала Анастасия Байгушева, руководитель маркетинга DonationAlerts.

Рынок видеотрансляций сейчас активно растёт: за второй квартал 2017 года, объём пожертвований, сделанных зрителями популярных стриминговых сервисов, вырос почти в 2 раза. В 2016 году стримеры получили 80.2 млн долларов по сравнению с 43.6 млн долларов в 2015 году. Число уникальных плательщиков при этом составило 561 310 человек. При этом уже 67% стримеров используют сегодня сервисы и инструменты для монетизации.