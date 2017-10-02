ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк выпустил обновлённый коробочный страховой продукт "Стабильный бизнес", предназначенный для небольших компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий. Теперь он защищает клиентов также от простоя бизнеса по причине DDoS-атак, вирусных заражений внутренней сети и шифрования данных программой-вымогателем. Сумма страхования убытков от реализации этих рисков может достигать 900 тыс. рублей.

При наступлении страхового случая клиенту следует позвонить в компанию "Сбербанк страхование", где он получит первичную консультацию о порядке действий и перечне документов для предоставления в компанию. Решение о выплате страхового возмещения будет принято в течение трёх дней после предоставления документов. Ещё три рабочих дня понадобится на перевод денежных средств на счёт клиента.

"Мы уделяем большое внимание вопросам кибербезопасности сами и стремимся помогать в этой области нашим клиентам и партнёрам, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Бесперебойность предоставления услуг — один из важнейших показателей для любого бизнеса, а достичь его при постоянном росте количества киберугроз становится всё сложнее. Обновлённый продукт "Стабильный бизнес"» поможет нашим клиентам снизить киберриски путём страхования ответственности, а в ближайшие месяцы мы представим ещё несколько страховых продуктов для бизнеса в сфере кибербезопасности".

Технологическим партнёром СК "Сбербанк страхование" в области кибербезопасности выступает компания "Бизон", а приобрести продукт можно в любом офисе Сбербанка. Условия нового страхового продукта доступны на сайте СК "Сбербанк страхование"».