ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе Восточного экономического форума «Почта Банк» и Почта России подписали меморандум о взаимодействии, направленный на масштабирование проекта по выдаче предоплаченных регистрируемых отправлений с товарным вложением клиентам банка в клиентских центрах финансовой организации в отделениях почтовой связи. Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко и генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В преддверии пикового периода дополнительные окна позволят увеличить скорость обслуживания клиентов. Возможность обратиться за услугой есть как у действующих, так и у новых клиентов банка. Получатель почтового отправления может стать клиентом «Почта Банка», оформив непосредственно перед получением посылки бесплатный сберегательный счёт, к которому выдаётся неименная пластиковая карта. После этого сотрудник «Почта Банка» в этом же окне произведёт выдачу посылки по стандартной процедуре Почты России. Клиенту необходимо будет иметь при себе паспорт и мобильный телефон.

Пилотный проект проходил в почтовых отделениях Москвы и Московской области с февраля по август 2017 года. В нём было задействовано 55 отделений почтовой связи. По итогам теста количество отправлений, выданных сотрудниками банка, выросло со 140 в феврале до 5614 штук в августе. При этом за время развития проекта доля продаж сберегательных счетов в пилотируемых клиентских центрах отделений почтовой связи выросла до 56%.

«Реализация данного проекта стала возможна благодаря уникальной возможности синергии почтового и банковского бизнеса. Пилотные выдачи корреспонденции в банковских окнах показали отличные результаты, ими довольны и мы, и наш акционер в лице Почты России, поэтому было принято решение о дальнейшем масштабировании проекта. Уверен, посетители отделений почтовой связи по достоинству оценят новый сервис и те очевидные преимущества, которые он дает», – отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Постепенно к проекту будут подключены более 3500 клиентских центров Почта Банка в отделениях почтовой связи.