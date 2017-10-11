Эксперт РА подтвердило рейтинг УК "ВТБ Капитал Управление активами" на уровне А++
11.10.2017, 18:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности и качества услуг управляющей компании "ВТБ Капитал Управление активами" на уровне А++ со стабильным прогнозом.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокий уровень организации риск-менеджмента и инвестиционного процесса, а также высокая вероятность поддержки со стороны собственника.
Кроме того, аналитики отметили высокие результаты управления рыночными портфелями: по оцениваемым портфелям пенсионных накоплений НПФ, резервов страховых компаний и ДУ физических лиц, на которые пришлось 44% активов в ДУ на 30.06.2017, средняя доходность за период 30.06.2014-30.06.2017 была выше инфляции и соответствующих бенчмарков.
Также в числе позитивных факторов по рейтингу агентство отмечает умеренно высокое качество инвестирования вложений активов под управлением: на 30.06.2017 доля инструментов, подверженных кредитному риску, составила 0,1%, доля инструментов, подверженных фондовому риску, - 20,1%, доля вложений в связанные стороны - 12,6%. Несмотря на высокое качество активов под управлением, ликвидность около 80% активов на 30.06.2017 оценивается агентством как низкая, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку.
Деятельность УК характеризуется широкой диверсификацией по направлениям: основными направлениями являются пенсионные накопления НПФ, ЗПИФы, ДУ средствами физических лиц и резервы страховых компаний - на них пришлось совокупно 93% активов в ДУ на 30.06.2017. При этом компания обладает широкой клиентской базой, которая демонстрирует умеренно высокие темпы прироста, однако недостаточно высоко диверсифицирована по клиентам.
Помимо этого, наблюдается рост объёма активов в ДУ: за 2016 год они выросли на 15%, за 6 месяцев 2017 года - ещё на 10%. Также аналитики отмечают в качестве позитива рост чистой прибыли (за 2016 год она выросла на 61% по сравнению с 2015 годом) и высокие показатели рентабельности деятельности (за 2016 год ROA=14%, ROE=20%).
Дополнительно к позитивным факторам по рейтингу были отнесены высокое качество IT-системы, низкий уровень инфраструктурных рисков и высокий уровень информационной прозрачности.
Давление на рейтинговую оценку, по мнению агентства, оказывает низкий уровень достаточности собственных средств по отношению к операционным платежам (достаточность собственных средств на 30.06.2017 по отношению к платежам за 2016 год, скорректированным на норматив, составила 0,6) в условиях роста отношения операционных платежей к выручке от услуг ДУ (за 2016 год на 41,1 п. п. при среднерыночной динамике -3,1 п. п.).
Кроме того, к сдерживающим факторам по рейтингу аналитики относят невозможность высоко оценить качество активов в двух крупнейших ЗПИФах.
На 30.06.2017 объём активов под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами составил 356 млрд руб., объём собственных средств - 771 млн руб. По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведённого RAEX (Эксперт РА) по итогам 2-го квартала 2017 года, компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями, в который входит АО ВТБ Капитал Управление активами, занимали 3-е место по объёму активов под управлением, 5-е место по объёму активов в ОПИФах и ИПИФах, 2-е место по объёму активов в ЗПИФах, 8-е место по объёму пенсионных накоплений НПФ под управлением, 2-е место по объёму пенсионных накоплений ПФР под управлением, 1-е место по объёму резервов страховых компаний под управлением, 1-е место по объёму активов эндаумент-фондов под управлением, 10-е место по объёму активов фондов СРО под управлением, 5-е место по объёму активов в ДУ корпоративных клиентов и 2-е место по объёму активов в ДУ физических лиц.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокий уровень организации риск-менеджмента и инвестиционного процесса, а также высокая вероятность поддержки со стороны собственника.
Кроме того, аналитики отметили высокие результаты управления рыночными портфелями: по оцениваемым портфелям пенсионных накоплений НПФ, резервов страховых компаний и ДУ физических лиц, на которые пришлось 44% активов в ДУ на 30.06.2017, средняя доходность за период 30.06.2014-30.06.2017 была выше инфляции и соответствующих бенчмарков.
Также в числе позитивных факторов по рейтингу агентство отмечает умеренно высокое качество инвестирования вложений активов под управлением: на 30.06.2017 доля инструментов, подверженных кредитному риску, составила 0,1%, доля инструментов, подверженных фондовому риску, - 20,1%, доля вложений в связанные стороны - 12,6%. Несмотря на высокое качество активов под управлением, ликвидность около 80% активов на 30.06.2017 оценивается агентством как низкая, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку.
Деятельность УК характеризуется широкой диверсификацией по направлениям: основными направлениями являются пенсионные накопления НПФ, ЗПИФы, ДУ средствами физических лиц и резервы страховых компаний - на них пришлось совокупно 93% активов в ДУ на 30.06.2017. При этом компания обладает широкой клиентской базой, которая демонстрирует умеренно высокие темпы прироста, однако недостаточно высоко диверсифицирована по клиентам.
Помимо этого, наблюдается рост объёма активов в ДУ: за 2016 год они выросли на 15%, за 6 месяцев 2017 года - ещё на 10%. Также аналитики отмечают в качестве позитива рост чистой прибыли (за 2016 год она выросла на 61% по сравнению с 2015 годом) и высокие показатели рентабельности деятельности (за 2016 год ROA=14%, ROE=20%).
Дополнительно к позитивным факторам по рейтингу были отнесены высокое качество IT-системы, низкий уровень инфраструктурных рисков и высокий уровень информационной прозрачности.
Давление на рейтинговую оценку, по мнению агентства, оказывает низкий уровень достаточности собственных средств по отношению к операционным платежам (достаточность собственных средств на 30.06.2017 по отношению к платежам за 2016 год, скорректированным на норматив, составила 0,6) в условиях роста отношения операционных платежей к выручке от услуг ДУ (за 2016 год на 41,1 п. п. при среднерыночной динамике -3,1 п. п.).
Кроме того, к сдерживающим факторам по рейтингу аналитики относят невозможность высоко оценить качество активов в двух крупнейших ЗПИФах.
На 30.06.2017 объём активов под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами составил 356 млрд руб., объём собственных средств - 771 млн руб. По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведённого RAEX (Эксперт РА) по итогам 2-го квартала 2017 года, компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями, в который входит АО ВТБ Капитал Управление активами, занимали 3-е место по объёму активов под управлением, 5-е место по объёму активов в ОПИФах и ИПИФах, 2-е место по объёму активов в ЗПИФах, 8-е место по объёму пенсионных накоплений НПФ под управлением, 2-е место по объёму пенсионных накоплений ПФР под управлением, 1-е место по объёму резервов страховых компаний под управлением, 1-е место по объёму активов эндаумент-фондов под управлением, 10-е место по объёму активов фондов СРО под управлением, 5-е место по объёму активов в ДУ корпоративных клиентов и 2-е место по объёму активов в ДУ физических лиц.
Источник: Эксперт РА