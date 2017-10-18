Портфель привлечённых средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
18.10.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам работы за три квартала текущего года Группа ВТБ обеспечила более 60% прироста всего рынка привлеченных средств населения, увеличив свою долю до 12,17%. На 1 октября портфель привлечённых средств физлиц Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.
На рынке кредитов населению Группа ВТБ с начала года увеличила свою долю до 20,25%. Портфель кредитов физлиц Группы вырос с начала года на 246 млрд рублей, до 2,361 трлн. Темп прироста с начала года составил 11,6%.
Одним из драйверов роста стала ипотека. За девять месяцев ипотечный портфель Группы ВТБ увеличился до 1,075 трлн рублей. Розничный бизнес Группы выдал более 133 тысяч ипотечных кредитов на 281 млрд рублей, что на 22% выше показателя за три квартала прошлого года. Рыночная доля Группы на ипотечном рынке увеличилась до 22%.
На рынке кредитов населению Группа ВТБ с начала года увеличила свою долю до 20,25%. Портфель кредитов физлиц Группы вырос с начала года на 246 млрд рублей, до 2,361 трлн. Темп прироста с начала года составил 11,6%.
Одним из драйверов роста стала ипотека. За девять месяцев ипотечный портфель Группы ВТБ увеличился до 1,075 трлн рублей. Розничный бизнес Группы выдал более 133 тысяч ипотечных кредитов на 281 млрд рублей, что на 22% выше показателя за три квартала прошлого года. Рыночная доля Группы на ипотечном рынке увеличилась до 22%.
Источник: ВТБ