Прогноз по рейтингу АФК "Система" изменён на негативный
15.09.2017, 10:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании АФК «Система» на уровне ruА и изменило прогноз по рейтингу на негативный, при этом по рейтингу продолжает действовать статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruA с развивающимся прогнозом.
23 августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Башнефть» к ПАО «АФК «Система» и его дочерней компании АО «Система-Инвест» и постановил взыскать с ответчиков солидарно 136 млрд руб. Учитывая намерение ответчиков оспаривать решение в апелляционных инстанциях, остается высокая неопределенность относительно окончательных сроков завершения судебных разбирательств и конкретных последствий для кредитоспособности компании. В случае вступления в силу решения суда стоит ожидать, по мнению агентства, ухудшения финансовых показателей АФК «Система», что окажет давление на рейтинг. По мнению агентства, существует значительная неопределенность относительно потенциальных источников выплат по исковому требованию или возможному мировому соглашению, при этом наиболее вероятным сценарием является привлечение долга. Степень давления на рейтинг будет зависеть от условий и размера привлекаемых долговых обязательств. При этом агентство полагает, что возможности привлечения долгового финансирования на приемлемых для холдинга условиях остаются умеренно высокими. Независимо от итоговых условий рост долговой нагрузки ухудшит покрытие обязательств компании активами и снизит достаточность денежных потоков ввиду роста процентных расходов. Агентство внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг судебного разбирательства, которое продолжит влиять на уровень рейтинга холдинга в ближайшей перспективе. Агентство планирует снять статус «под наблюдением» и принять решение по рейтингу при появлении ясности о будущих финансовых метриках компании и условиях привлечения долга в результате вступления в силу решения суда.
ПАО АФК «Система» - корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний. В настоящее время, по данным агентства, портфель активов АФК «Система» составляют контрольные пакеты акций компаний МТС, Детский мир, ГК «Медси», Segezha Group, БЭСК, Агрохолдинг «Степь», МТС-Банк, РТИ, Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), Кронштадт и др. Рейтинговый анализ проводился по неконсолидированной stand-alone отчетности ПАО АФК «Система». Объём активов ПАО АФК «Система» на 30.06.2017 составил 466 млрд рублей, капитал - 287,8 млрд рублей, чистый убыток за 2016 год составил 37.4 млрд рублей.
23 августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Башнефть» к ПАО «АФК «Система» и его дочерней компании АО «Система-Инвест» и постановил взыскать с ответчиков солидарно 136 млрд руб. Учитывая намерение ответчиков оспаривать решение в апелляционных инстанциях, остается высокая неопределенность относительно окончательных сроков завершения судебных разбирательств и конкретных последствий для кредитоспособности компании. В случае вступления в силу решения суда стоит ожидать, по мнению агентства, ухудшения финансовых показателей АФК «Система», что окажет давление на рейтинг. По мнению агентства, существует значительная неопределенность относительно потенциальных источников выплат по исковому требованию или возможному мировому соглашению, при этом наиболее вероятным сценарием является привлечение долга. Степень давления на рейтинг будет зависеть от условий и размера привлекаемых долговых обязательств. При этом агентство полагает, что возможности привлечения долгового финансирования на приемлемых для холдинга условиях остаются умеренно высокими. Независимо от итоговых условий рост долговой нагрузки ухудшит покрытие обязательств компании активами и снизит достаточность денежных потоков ввиду роста процентных расходов. Агентство внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг судебного разбирательства, которое продолжит влиять на уровень рейтинга холдинга в ближайшей перспективе. Агентство планирует снять статус «под наблюдением» и принять решение по рейтингу при появлении ясности о будущих финансовых метриках компании и условиях привлечения долга в результате вступления в силу решения суда.
ПАО АФК «Система» - корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний. В настоящее время, по данным агентства, портфель активов АФК «Система» составляют контрольные пакеты акций компаний МТС, Детский мир, ГК «Медси», Segezha Group, БЭСК, Агрохолдинг «Степь», МТС-Банк, РТИ, Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL), Кронштадт и др. Рейтинговый анализ проводился по неконсолидированной stand-alone отчетности ПАО АФК «Система». Объём активов ПАО АФК «Система» на 30.06.2017 составил 466 млрд рублей, капитал - 287,8 млрд рублей, чистый убыток за 2016 год составил 37.4 млрд рублей.
Источник: РА Эксперт