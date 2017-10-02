ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В августе 2017 года Промсвязьбанк увеличил оборот интернет-эквайринга до 8 млрд рублей, что на 33% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

С января 2017 года ПСБ привлек к сотрудничеству более 350 новых торгово-сервисных предприятий (ТСП). Высоких результатов также удалось достичь за счет привлекательных условий подключения интернет-эквайринга и современных технологических решений. Так, возможность переходить на страницу оплаты из счета по электронной почте позволяет увеличить число клиентов – преимущественно небольших ТСП, у которых нет технической возможности интеграции своего сайта с платежным шлюзом банка.

Для кредитных организаций и МФО также была внедрена услуга онлайн-перевода с банковских карт российских банков. Она позволяет партнерам ПСБ по интернет-эквайрингу на своём сайте или в мобильном приложении предоставить своим клиентам удобный и быстрый сервис пополнения счетов и погашения кредитов. В числе дополнительных решений для клиентов была внедрена 3D-Secure аутентификация плательщиков и технология безопасности «Мир Accept 2.0».