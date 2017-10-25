RAEX ("Эксперт РА") подтвердил рейтинг "АльфаСтрахование-ОМС" на уровне А++
25.10.2017, 19:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг надёжности и качества услуг страховой медицинской организации "АльфаСтрахование-ОМС" на уровне А++, прогноз по рейтингу – стабильный.
Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокая частота выявления нарушений по экспертным случаям (22,5% от проверенных экспертных случаев за 2016 г.), высокий уровень обращаемости граждан в СМО (2168,5 на 10 тыс. застрахованных за 2016 г.), в том числе по телефону горячей линии и сети интернет, отсутствие обоснованных жалоб на работу СМО, высокий уровень публичного информирования: за 2016 г. количество статей в СМИ составило 3,6 на 10 тыс. застрахованных, выступлений на радио и ТВ – 1,5 на 10 тыс. застрахованных, выступлений в коллективах застрахованных – 10,4 на 10 тыс. застрахованных, публикаций в Интернет-ресурсах – 0,3 на 10 тыс. застрахованных, число оформленных стендов в медицинских организациях – 1,8 на 10 тыс. застрахованных.
"Агентство позитивно отмечает высокую долю проводимых экспертиз при низкой доле выявленных нарушений в экспертной деятельности СМО (0,4% от числа экспертиз качества медицинской помощи за первое полугодие 2017 г.). Так, доля экспертиз качества медицинской помощи от числа страховых случаев составила 1,8%, медико-экономических экспертиз – 2,2%, тематических экспертиз - 38,4% от числа проведённых экспертиз за первое полугодие 2017 г. Существенное положительное влияние на рейтинг оказывает высокая доля компании на рынке ОМС по сумме средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи – 7,7% за первое полугодие 2017 г.", – поясняет младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.
Аналитики положительно отмечают высокую ликвидность и надёжность инвестиционного портфеля страховщика: на 31.03.2017 и 30.06.2017 доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами уровня ruAА и выше RAEX ("Эксперт РА") или сопоставимыми рейтингами других агентств составила соответственно 66% и 64,4% активов, очищенных от связанной с ОМС дебиторской задолженности, высокую долю удовлетворённых жалоб (100% от обоснованных жалоб за 2016 г.) и хорошее оснащение пунктов выдачи страховых полисов (96,6% пунктов выдачи страховых полисов обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в СМО лиц с ограниченными возможностями).
Давление на рейтинг оказывают невысокая обеспеченность пунктами выдачи полисов (3,1 на 100 тыс. застрахованных за первое полугодие 2017 г.), невысокая обеспеченность застрахованных штатными специалистами-экспертами медицинской помощи, низкое число жалоб на лечебные учреждения, поступающих в СМО, невысокое значение коэффициента текущей ликвидности, невысокий объём средств на ведение дела, направленный на повышение информационной открытости (0,7% за первое полугодие 2017 г.), низкий уровень индивидуального информирования, умеренно низкая рентабельность капитала. Эффективность проводимых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи находится на уровне ниже среднерыночных значений: в результате каждого вида экспертиз было сэкономлено по 0,3% от суммы средств на оплату медицинских услуг за 2016 г.
По данным Банка России, ООО "АльфаСтрахование-ОМС" по итогам первого полугодия 2017 г. заняло 5 место по величине средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи, среди всех российских страховых медицинских организаций. По данным RAEX ("Эксперт РА"), на 30.06.2017 активы ООО "АльфаСтрахование-ОМС" составили 7 204 млн руб., собственные средства – 661 млн руб., уставный капитал – 120 млн руб. Поступления целевых средств по ОМС с учётом присоединённых организаций за первое полугодие 2017 г. составили 59,5 млрд руб., число застрахованных в компании по ОМС на 30.06.2017 составило 14 707 122 человек.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надёжности и качества услуг страховых медицинских организаций http://raexpert.ru/ratings/smo/method/ (применяемая версия методологии вступила в силу 14.09.2017). Ключевые источники информации: данные ООО "АльфаСтрахование-ОМС", Банк России, ФФОМС, RAEX (Эксперт РА).
Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокая частота выявления нарушений по экспертным случаям (22,5% от проверенных экспертных случаев за 2016 г.), высокий уровень обращаемости граждан в СМО (2168,5 на 10 тыс. застрахованных за 2016 г.), в том числе по телефону горячей линии и сети интернет, отсутствие обоснованных жалоб на работу СМО, высокий уровень публичного информирования: за 2016 г. количество статей в СМИ составило 3,6 на 10 тыс. застрахованных, выступлений на радио и ТВ – 1,5 на 10 тыс. застрахованных, выступлений в коллективах застрахованных – 10,4 на 10 тыс. застрахованных, публикаций в Интернет-ресурсах – 0,3 на 10 тыс. застрахованных, число оформленных стендов в медицинских организациях – 1,8 на 10 тыс. застрахованных.
"Агентство позитивно отмечает высокую долю проводимых экспертиз при низкой доле выявленных нарушений в экспертной деятельности СМО (0,4% от числа экспертиз качества медицинской помощи за первое полугодие 2017 г.). Так, доля экспертиз качества медицинской помощи от числа страховых случаев составила 1,8%, медико-экономических экспертиз – 2,2%, тематических экспертиз - 38,4% от числа проведённых экспертиз за первое полугодие 2017 г. Существенное положительное влияние на рейтинг оказывает высокая доля компании на рынке ОМС по сумме средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи – 7,7% за первое полугодие 2017 г.", – поясняет младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.
Аналитики положительно отмечают высокую ликвидность и надёжность инвестиционного портфеля страховщика: на 31.03.2017 и 30.06.2017 доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами уровня ruAА и выше RAEX ("Эксперт РА") или сопоставимыми рейтингами других агентств составила соответственно 66% и 64,4% активов, очищенных от связанной с ОМС дебиторской задолженности, высокую долю удовлетворённых жалоб (100% от обоснованных жалоб за 2016 г.) и хорошее оснащение пунктов выдачи страховых полисов (96,6% пунктов выдачи страховых полисов обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в СМО лиц с ограниченными возможностями).
Давление на рейтинг оказывают невысокая обеспеченность пунктами выдачи полисов (3,1 на 100 тыс. застрахованных за первое полугодие 2017 г.), невысокая обеспеченность застрахованных штатными специалистами-экспертами медицинской помощи, низкое число жалоб на лечебные учреждения, поступающих в СМО, невысокое значение коэффициента текущей ликвидности, невысокий объём средств на ведение дела, направленный на повышение информационной открытости (0,7% за первое полугодие 2017 г.), низкий уровень индивидуального информирования, умеренно низкая рентабельность капитала. Эффективность проводимых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи находится на уровне ниже среднерыночных значений: в результате каждого вида экспертиз было сэкономлено по 0,3% от суммы средств на оплату медицинских услуг за 2016 г.
По данным Банка России, ООО "АльфаСтрахование-ОМС" по итогам первого полугодия 2017 г. заняло 5 место по величине средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи, среди всех российских страховых медицинских организаций. По данным RAEX ("Эксперт РА"), на 30.06.2017 активы ООО "АльфаСтрахование-ОМС" составили 7 204 млн руб., собственные средства – 661 млн руб., уставный капитал – 120 млн руб. Поступления целевых средств по ОМС с учётом присоединённых организаций за первое полугодие 2017 г. составили 59,5 млрд руб., число застрахованных в компании по ОМС на 30.06.2017 составило 14 707 122 человек.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надёжности и качества услуг страховых медицинских организаций http://raexpert.ru/ratings/smo/method/ (применяемая версия методологии вступила в силу 14.09.2017). Ключевые источники информации: данные ООО "АльфаСтрахование-ОМС", Банк России, ФФОМС, RAEX (Эксперт РА).
Источник: АльфаСтрахование