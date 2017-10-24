Показатели I полугодие 2017 года (30.06.2017) I полугодие 2016 года (30.06.2016) Изменение за 2016-2017 гг. Темп прироста 2016-2017 гг. Балансовые показатели: Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте 5 821 3 673 2 148 58,48% Обязательства всего 89 662 58 155 31 507 54,18% Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 67 297 39 881 27 416 68,74% Общая задолженность перед инвесторами в облигации 11 935 8 620 3 315 38,46% Собственный капитал 70 753 99 295 -28 542 -28,74% Активы всего 160 415 157 450 2 965 1,88% Уставный фонд 35 350 35 350 - - Финансовые результаты: Чистый доход от реализации 119 721 62 281 57 440 92,23% Финансовый результат от операционной деятельности 13 711 9 446 4 265 45,15% Финансовые доходы 280 198 82 41,41% Финансовые затраты 7 360 4 269 3 091 72,41% Чистая прибыль 5 671 5 470 201 3,67% Коэффициенты: Соотношение между собственным капиталом и обязательствами 78,9% 170,7% -91,80 п.п. - Рентабельность собственного капитала (ROE) 8,0% 5,5% 2,50 п.п. - Рентабельность активов (ROA) 3,5% 3,5% - -

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" подтверждает рейтинг облигационного выпуска Компании VAB Лизинг (код ЕГРПОУ 33880354) на уровне uaBBB по национальной шкале. Отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заёмщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Агентство подтвердило кредитный рейтинг после анализа финансовой отчётности VAB Лизинг за первое полугодие 2017 года, а также особенной и регулярной информации Компании как эмитента ценных бумаг.Таблица 1. Основные показатели деятельности VAB Лизинг (тыс. грн., %)

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. За период с 30.06.2016 года по 30.06.2017 года собственный капитал VAB Лизинг снизился на 28,54 млн. грн. до 70,75 млн. грн. Валовые обязательства Компании за тот же период выросли на 31,51 млн. грн. до 89,66 млн. грн. В результате разнонаправленного движения данных показателей соотношение между собственным капиталом и обязательствами VAB Лизинг снизилось на 91,8 п.п. и на конец второго квартала 2017 года составило 78,9%.

2. Общая задолженность Компании перед инвесторами в облигации выросла за анализируемый период на 38,46% и на конец второго квартала 2017 года составляла 11,94 млн. грн. Агентство напоминает, что эмитентом в соответствии с действующим законодательством в июле 2016 года были внесены изменения в проспект облигаций эмитента, согласно которым VAB Лизинг продлила до 4 октября 2020 года срок обращения облигаций серии "В", который был ранее установлен до 9 октября 2016 года. Также Агентство информирует, что 9 октября 2017 года Эмитент осуществил выплату очередного купона по облигациям в полном объеме.

3. Деловая активность VAB Лизинг за анализируемый период существенно выросла: так, чистый доход от реализации за шесть месяцев 2017 года составил 119,72 млн. грн., что на 92,93% больше чем за тот же период 2016 года. При этом, финансовый результат от операционной деятельности Компании вырос на 45,15%, а чистая прибыль увеличилась на 3,67% до 5,67 млн. грн. Агентство напоминает, что в апреле 2017 года VAB Лизинг получила бессрочную лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу. Наличие бессрочной лицензии рассматривается Агентством как позитивный фактор, укрепляющий позиции Компании на рынке.

Таблица 2. Показатели, характеризующие лизинговый портфель VAB Лизинг (тыс. грн., %, шт.)

Показатели I полугодие 2017 года (30.06.2017) I полугодие 2016 года (30.06.2016) Изменение за 2016-2017 гг. Темп прироста 2016-2017 гг. Стоимость договоров лизинга всего (тыс. грн.) 589 375 514 054 75 321 14,65% Количество договоров лизинга (шт.) 702 755 -53 -7,02% Стоимость договоров лизинга до завершения, которых осталось более 12 месяцев (тыс. грн.) 354 644 260 493 94 151 36,14% Стоимость договоров лизинга с физическими лицами (тыс. грн.) 43 397 52 037 -8 640 -16,60% Стоимость договоров лизинга от 3-ех самых крупных клиентов (тыс. грн.) 69 322 48 097 21 225 44,13% Стоимость договоров лизинга платежи, по которым задержаны более чем на 30 дней (тыс. грн.) 12 190 10 593 1 597 15,08% Общий объем резервов, сформированных за период для компенсации потерь от обесценения лизингового портфеля (тыс. грн.) 122 3 489 -3 367 -96,50% Совокупные лизинговые платежи полученные от клиентов за период (тыс. грн.) 100 990 103 236 -2 246 -2,18% Краткосрочная дебиторская задолженность по лизинговому портфелю 87 152 66 449 20 703 31,16% Резерв под безнадежную задолженность (тыс. грн.) 18 999 25 500 -6 501 -25,49%

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

4. По состоянию на конец первого полугодия 2017 года в лизинговом портфеле VAB Лизинг насчитывалась 702 договора, что на 53 договора меньше чем годом ранее. В то же время, общая стоимость договоров лизинга выросла на 14,65%. Невысокий рост доходов населения отразился на показателях соответствующего сегмента лизингового портфеля: стоимость договоров лизинга с физическими лицами упала на 16,6%. При этом, стоимость договоров лизинга от 3-х самых крупных клиентов в VAB Лизинг выросла по сравнению с первым полугодием 2016 года на 44,13% и составила 69,32 млн. грн., что свидетельствует об увеличении концентрации портфеля VAB Лизинг. Вместе с тем доля 3-х самых крупных клиентов составила всего 11,7% от общего портфеля VAB Лизинг, что говорит о низкой степени концентрации последнего.

5. Значительное сокращение простроченных клиентами платежей позволило Компании сократить соответствующие резервы. Общий объем резервов, сформированных за период для компенсации потерь от обесценения лизингового портфеля, сократился на 96,5%, а резерв под безнадежную задолженность снизился на 25,49% до 19 млн. грн.

Таким образом, по данным финансовой и управленческой отчетности за первое полугодие 2017 года, предоставленных Компанией VAB Лизинг, Агентство отмечает рост деловой активности и показателей прибыли, на фоне некоторого улучшения качества лизингового портфеля и снижения соотношения между собственным капиталом и обязательствами.