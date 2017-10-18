РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе "Урожай"
18.10.2017, 15:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С сегодняшнего дня в поддержку сервиса Apple Pay Россельхозбанк запустил специальную акцию: клиентам Банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключённую к программе лояльности «Урожай», Банк удвоит начисление бонусов за операции, проведённые с помощью Apple Pay.
Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платёжного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.
Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платёжного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.
Источник: Россельхозбанк