ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках механизма льготного кредитования объём средств, предоставленных Россельхозбанком сельскохозяйственным производителям и предприятиям АПК, достиг 100 млрд рублей. РСХБ является ключевым банком – партнёром Минсельхоза РФ по данной программе, обеспечивая основной объём выдач льготных кредитов по ставке не выше 5% годовых.

Существенная доля средств – порядка 30% – предоставлена на развитие растениеводства, что способствовало общей интенсификации данной сферы и, как следствие, повышению урожайности зерновых и бобовых культур. По прогнозам Минсельхоза РФ, урожай текущего года может стать рекордным за последние 100 лет и составит порядка 130 млн тонн.