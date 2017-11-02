ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Юго-Западном банке Сбербанка России состоялась рабочая встреча руководства банка и "Ростелекома". В обсуждении вопросов стратегического сотрудничества приняли участие председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Евгений Титов и вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов.

В ходе встречи стороны в режиме открытого диалога обсудили вопросы будущего взаимодействия, возможности развития совместных проектов, а также цифровизацию каналов клиентского обслуживания.

ЕВГЕНИЙ ТИТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ:

"Это первая встреча в таком формате. Нужно понять какие возможности у нас есть для дальнейшего совместного развития. Мы очень похожи по масштабам присутствия на рынке и направлениям развития бизнеса. Обе организации обладают развитыми инфраструктурами обслуживания клиентов".

Денис Лысов сообщил, что благодаря собственной трансформации "Ростелеком" активно осваивает новые рынки. Сегодня "Ростелеком" - это не только традиционные телекоммуникационные услуги, но и целый ряд других IT-продуктов и сервисов, которые позволяют формировать комплексное обслуживание. Компания - один из ключевых зарплатных клиентов банка.

ДЕНИС ЛЫСОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ДИРЕКТОР МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ":

"Очень приятно, что удалось достигнуть такого уровня доверия между нашими компаниями. Уверен, это позволит найти максимально выгодные условия взаимного сотрудничества в будущем".

Напомним, в 2013 году Сбербанк России и "Ростелеком" на федеральном уровне заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В числе ключевых направлений, оговорённых в документе реализация зарплатного проекта, кредитование сотрудников "Ростелекома", предоставление Сбербанку услуг связи, обмен опытом в сферах кадровой политики, обучения персонала, оптимизации внутренних бизнес-процессов.

"Ростелеком" предоставляет Сбербанку услуги фиксированной связи, VPN (виртуальные частные сети), организует зоны Wi-Fi в офисах продаж и обслуживания. В планах компаний развивать не только традиционные услуги, но и новые цифровые сервисы.