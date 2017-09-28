ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг Бинбанка на уровне "B", поместив его в список на пересмотр с "развивающимся" прогнозом после мер по поддержке банка, предпринятых ЦБ РФ. Краткосрочный рейтинг также подтверждён на уровне "B".

Рейтинговые действия совершены после того, как Банк России объявил о мерах по улучшению финансовой стабильности Бинбанка. ЦБ РФ будет осуществлять фактический контроль за деятельностью банка, обеспечивать финансовую поддержку и непрерывность его деятельности.

S&P отмечает, что предоставление ликвидности и другие меры Банка России помогут стабилизировать уровень доверия клиентов. Кроме того, агентство по-прежнему полагает, что Бинбанк имеет "умеренную" системную значимость для российской финансовой системы, что обусловлено значительной рыночной долей и поддержкой Банком России.