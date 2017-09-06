ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк начал сотрудничать с музыкальным лейблом BlackStar для продвижения продукта "Молодёжная карта MasterCard Сбербанка".

Сегодня стартует масштабная рекламная кампания, для которой Сбербанк привлёк артиста BlackStar Егора Крида. Задача креативной идеи кампании – позиционировать молодёжную карту как одну из многих вещей, продуктов, увлечений, о которых молодёжная аудитория могла бы сказать "Это моё, это мне подходит".

В рамках кампании Сбербанк и Егор Крид записали новый сингл – #ЭТОМОЁ. Также сегодня Сбербанк запускает конкурс в социальных сетях: участникам предлагается выложить в Инстаграмм или Вконтакте фото, о котором человек может сказать #ЭТОМОЁ. Упоминание всех участников акции и фотографии с хештегом будут интегрированы в клип. Его премьера запланирована на 16 октября.

Также в проекте по продвижению молодёжной карты участвует видеоблогер Марьяна Ро с аудиторией более 6 млн человек. Она отберёт 10 победителей среди участников конкурса, они поедут на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи.

"Работа с аудиторией 14-18 лет – это стратегический приоритет Сбербанка. Три четверти клиентов, для которых мы стали первым банком, остаются с нами в дальнейшем, – отмечает директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов. – Сбербанк уже 1,5 года продвигает молодёжные сервисы, привлекая лидеров мнений. Предыдущие кампании, реализованные с видеоблогерами, привели к значительному увеличению спроса на молодёжные карты: среднее количество выпущенных карт увеличилось с 80 тысяч до более 300 тысяч карт в месяц".

Сбербанк обслуживает более 8,9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Количество активных дебетовых карт Сбербанка у этих клиентов превышает 6,7 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодёжи составляет 64% - это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка.