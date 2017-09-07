ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О необходимости скорейшей разработки скоординированной международной стратегии противодействия киберпреступности заявил на Восточном экономическом форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Предложение прозвучало в ходе сессии «Киберпреступность - ключевая угроза цифровой экономике».

С учётом экспертизы и накопленных компетенций Сбербанк готов взять на себя создание глобальной международной технологической платформы обмена информацией. Её можно создать за относительно короткое время - 1–2 года. Подобная платформа может обеспечить постоянный обмен между компьютерными группами реагирования на чрезвычайные ситуации в разных странах мира и обнаруживать кибератаки на ранних стадиях.

«Что заставляет нас спешить с такой повесткой? Ответ очевиден: достаточно проследить динамику и "качество" совершаемых киберпреступлений, — заявил Станислав Кузнецов. — Если в 2015 году ущерб мирового бизнеса от киберпреступности составлял 400 млрд долларов США, в 2016-м — 445 млрд долларов, то к 2017 году он составит 650 млрд долларов! Мы видим, что появляются новые вирусы, нацеленные на подчинение информационных систем и процессов. Объектами посягательства злоумышленников становятся и граждане, и государственные структуры, общественные и коммерческие организации».

По словам Станислава Кузнецова, Сбербанк готов выступить в качестве технического администратора платформы, предложить заинтересованным структурам присоединиться к ней для оперативного получения информации о деятельности преступных групп, что будет адекватным ответом нарастающей волне киберугроз.