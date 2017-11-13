ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 25 тысяч клиентов Сбербанка вернули налоги почти на 3 млрд рублей, воспользовались сервисом по возврату НДФЛ. Услуга была запущена год назад.

Налоги можно вернуть, если клиент покупал жильё, оплачивал обучение или лечение, оформлял продукты страхования жизни, делал взносы в негосударственный пенсионный фонд или открыл индивидуальный инвестиционный счёт.

"Благодаря сервису Сбербанка, клиенту не нужно тратить время на заполнение налоговых деклараций. Ему достаточно оставить заявку на сайте – с ним свяжется личный консультант для уточнения деталей, после чего сам заполнит декларацию, а при заказе "максимального пакета" ещё и подаст её в налоговую. После завершения налоговой проверки клиент получит деньги на карту, – рассказывает и.о. директора дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Максим Стёпочкин. – Наиболее популярный повод для возврата налогов – это вычет процентов по ипотеке и имущественный вычет".