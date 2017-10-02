Сбербанк снизил ставки по "Военной ипотеке"
02.10.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк снизил ставки по продукту «Военная ипотека» на 1,4 п.п. Новая ставка составляет 9,5%, она распространяется на готовое и строящееся жилье.
«Сбербанк улучшил условия по военной ипотеке в продолжение масштабной демократизации базовых ставок, которое мы произвели 10 августа. В этом году Сбербанк выдал жилищных кредитов военнослужащим на 15 млрд рублей – на 36% больше, чем годом ранее. Благодаря привлекательным условиям по продукту, 9 тысяч семей военнослужащих приобрели жилье. Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь ещё большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем», – прокомментировал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Портфель военной ипотеки в Сбербанке на 1 сентября 2017 года составляет более 55 млрд рублей, прирост за год составил 40%.
«Сбербанк улучшил условия по военной ипотеке в продолжение масштабной демократизации базовых ставок, которое мы произвели 10 августа. В этом году Сбербанк выдал жилищных кредитов военнослужащим на 15 млрд рублей – на 36% больше, чем годом ранее. Благодаря привлекательным условиям по продукту, 9 тысяч семей военнослужащих приобрели жилье. Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь ещё большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем», – прокомментировал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Портфель военной ипотеки в Сбербанке на 1 сентября 2017 года составляет более 55 млрд рублей, прирост за год составил 40%.
Источник: Сбербанк