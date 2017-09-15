ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Советы директоров банка «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк» вынесли на рассмотрение внеочередных Общих собраний акционеров каждого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения банка «Возрождение» (ПАО) к ПАО «Промсвязьбанк». Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября.

Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б.В. (ПСК) в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам банка «Возрождение» доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот.

Промсвязьбанк — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.