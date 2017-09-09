Страховой рынок юга России снизился на 5,9%
09.09.2017, 09:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Центрального банка России, сборы страховщиков юга России за первое полугодие 2017 г. по всем видам страхования (без ОМС) снизились на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., достигнув 32,5 млрд руб. В первом полугодии 2016 г. сборы составляли 34,5 млрд руб.
Рост показали сегменты страхования жизни, сборы выросли на 76,5% (с 4,5 до 8 млрд руб.), ДМС – на 63,5% (с 2,2 до 3,6 млрд руб.), страхования имущества физических лиц – на 22,1% (с 1,1 до 1,3 млрд руб.) и ОСАГО – на 0,7% (с 12,1 до 12,2 млрд руб.).
Снижение произошло в сегментах страхования от несчастных случаев – сборы уменьшились на 25,3% (с 3,5 до 2,6 млрд руб.), каско – на 0,7% (с 4,1 до 4 млрд руб.).
Выплаты в регионе составили 23,7 млрд руб., что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Большую долю из них (80%) составили выплаты по ОСАГО (18,9 млрд руб., что на 41,3% больше, чем в первом полугодии 2016 г.)
Сборы «АльфаСтрахование» на юге России выросли на 76,3% и достигли 3,097 млрд руб. Компания заняла шестое место на страховом рынке региона против восьмого в прошлом году.
Лидером по сборам страховых премий на юге России стал Краснодарский край, общая сумма страховых премий достигла 11,5 млрд руб., доля «АльфаСтрахование» составила 7,9%. На второй строчке – Ростовская область, сборы составили 7,2 млрд руб., доля «АльфаСтрахование» - 14,47%, компания занимает второе место на рынке. На третьей позиции по сборам оказалась Волгоградская область, где страховщики получили 4,2 млрд руб., доля «АльфаСтрахование» - 10,4%.
«Самые любопытные преобразования на рынке страхования сейчас происходят в ОСАГО. Всё больше клиентов «уходят» в интернет и отдают своё предпочтение ведущим страховщикам. В частности на юге России 67,4% сборов ОСАГО приходится на восемь компаний из ТОП-10. В то же время, ОСАГО – это самый сложный вид страхования – большое количество клиентов, сложные механизмы урегулирования убытков, негативное влияние мошенников, концентрация которых на юге очень высока. Страховая компания, беря на себя риски обязательного автострахования, должна держать на уровне качество сервиса: иметь удобные современные офисы, проверенных партнеров по ремонту, эффективный механизм судебной защиты своих интересов и вскрытия мошеннических схем. Также необходимо обладать диверсифицированным портфелем с маржинальными видами страхования, чтобы гарантировать клиентам уверенность и компенсацию убытков даже при самой сложной ситуации, - комментирует Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра.
Рост показали сегменты страхования жизни, сборы выросли на 76,5% (с 4,5 до 8 млрд руб.), ДМС – на 63,5% (с 2,2 до 3,6 млрд руб.), страхования имущества физических лиц – на 22,1% (с 1,1 до 1,3 млрд руб.) и ОСАГО – на 0,7% (с 12,1 до 12,2 млрд руб.).
Снижение произошло в сегментах страхования от несчастных случаев – сборы уменьшились на 25,3% (с 3,5 до 2,6 млрд руб.), каско – на 0,7% (с 4,1 до 4 млрд руб.).
Выплаты в регионе составили 23,7 млрд руб., что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Большую долю из них (80%) составили выплаты по ОСАГО (18,9 млрд руб., что на 41,3% больше, чем в первом полугодии 2016 г.)
Сборы «АльфаСтрахование» на юге России выросли на 76,3% и достигли 3,097 млрд руб. Компания заняла шестое место на страховом рынке региона против восьмого в прошлом году.
Лидером по сборам страховых премий на юге России стал Краснодарский край, общая сумма страховых премий достигла 11,5 млрд руб., доля «АльфаСтрахование» составила 7,9%. На второй строчке – Ростовская область, сборы составили 7,2 млрд руб., доля «АльфаСтрахование» - 14,47%, компания занимает второе место на рынке. На третьей позиции по сборам оказалась Волгоградская область, где страховщики получили 4,2 млрд руб., доля «АльфаСтрахование» - 10,4%.
«Самые любопытные преобразования на рынке страхования сейчас происходят в ОСАГО. Всё больше клиентов «уходят» в интернет и отдают своё предпочтение ведущим страховщикам. В частности на юге России 67,4% сборов ОСАГО приходится на восемь компаний из ТОП-10. В то же время, ОСАГО – это самый сложный вид страхования – большое количество клиентов, сложные механизмы урегулирования убытков, негативное влияние мошенников, концентрация которых на юге очень высока. Страховая компания, беря на себя риски обязательного автострахования, должна держать на уровне качество сервиса: иметь удобные современные офисы, проверенных партнеров по ремонту, эффективный механизм судебной защиты своих интересов и вскрытия мошеннических схем. Также необходимо обладать диверсифицированным портфелем с маржинальными видами страхования, чтобы гарантировать клиентам уверенность и компенсацию убытков даже при самой сложной ситуации, - комментирует Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра.
Источник: https://www.alfastrah.ru