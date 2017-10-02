ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всем держателям международных карт японской платёжной системы JCB, выпущенных как российскими эмитентами, так и зарубежными, доступен функционал выдачи наличных и запрос баланса в банкоматной сети Альфа-Банка. Приём карт JCB реализован на всех 3 700 банкоматах банка. Альфа-Банк, предоставляя данную услугу, не берёт комиссию за выдачу наличных денежных средств по картам платёежной системы JCB.

"В мире насчитывается более 100 млн держателей карт JCB и мы рады, что можем предоставить возможность совершать операции в нашей банкоматной сети", — комментирует начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарёшин.

"Мы очень рады развитию сотрудничества с Альфа-Банком, чьи банкоматы обычно установлены в очень удобных и доступных местах, и теперь российские держатели карт JCB и иностранные туристы смогут воспользоваться услугой снятия наличных в сети его банкоматов ", — сказал гендиректор JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу.