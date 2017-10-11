Учрежден венчурный фонд SBT Venture Fund II с участием Сбербанка
11.10.2017, 12:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учреждён венчурный фонд SBT Venture Fund II, в инвестициях которого примет участие Сбербанк. Управляющим партнёром фонда является компания FortRoss Ventures.
Основная задача SBT Venture Fund II — инвестиции в быстрорастущие технологические компании. Фонд будет помогать стартапам с продвижением на российском рынке, а также осуществлять поиск наиболее квалифицированных специалистов. Ключевыми направлениями для инвестиций являются программы, связанные с искусственным интеллектом, интернетом вещей, облачными технологиями, маркетплейсами, финансовыми технологиями, а также блокчейн-технологиями. SBT Venture Fund II планирует в ближайшие 4 года поддержать на бизнес-старте 15-20 компаний в различных секторах экономики.
Максимальный размер обязательств фонда SBT Venture Fund II составит 200 млн долларов США. На сегодняшний день он составляет 75 млн долларов. Размер инвестиций в каждый новый проект будет равен 5-10 млн долларов.
«Мы видим необходимость в полномасштабном развитии инновационного бизнеса и экосистемы инноваций, — отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. — Мы инвестируем с прицелом на получение лучших технологий, бизнес-моделей и платформ, позволяющих Сбербанку укрепить и нарастить свои конкурентные преимущества или выйти на новые для нас рынки и ниши».
«Доступ на российский рынок представляет большой интерес для любой компании, в особенности для молодого стартапа, — отметил управляющий директор дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Андрей Попов. — Наше участие в фонде поможет привлекать лучшие мировые стартапы и получать от компаний, в которые мы инвестируем, уникальные компетенции, знания и технологии».
«Объединение усилий команды управляющей компании FortRoss Ventures, опыта консультационного совета фонда и компетенций Сбербанка, а также возможность продвижения стартапов через инфраструктуру, построенную Сбербанком, открывает поистине исключительные возможности для фонда. Другие инвесторы могут присоединиться к этому партнерству и получить максимальную ценность, как с точки зрения инвестиционного дохода, так и с точки зрения применения инноваций в деятельности своих компаний» — сказал управляющий партнер FortRoss Ventures Виктор Орловский.
Основная задача SBT Venture Fund II — инвестиции в быстрорастущие технологические компании. Фонд будет помогать стартапам с продвижением на российском рынке, а также осуществлять поиск наиболее квалифицированных специалистов. Ключевыми направлениями для инвестиций являются программы, связанные с искусственным интеллектом, интернетом вещей, облачными технологиями, маркетплейсами, финансовыми технологиями, а также блокчейн-технологиями. SBT Venture Fund II планирует в ближайшие 4 года поддержать на бизнес-старте 15-20 компаний в различных секторах экономики.
Максимальный размер обязательств фонда SBT Venture Fund II составит 200 млн долларов США. На сегодняшний день он составляет 75 млн долларов. Размер инвестиций в каждый новый проект будет равен 5-10 млн долларов.
«Мы видим необходимость в полномасштабном развитии инновационного бизнеса и экосистемы инноваций, — отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. — Мы инвестируем с прицелом на получение лучших технологий, бизнес-моделей и платформ, позволяющих Сбербанку укрепить и нарастить свои конкурентные преимущества или выйти на новые для нас рынки и ниши».
«Доступ на российский рынок представляет большой интерес для любой компании, в особенности для молодого стартапа, — отметил управляющий директор дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Андрей Попов. — Наше участие в фонде поможет привлекать лучшие мировые стартапы и получать от компаний, в которые мы инвестируем, уникальные компетенции, знания и технологии».
«Объединение усилий команды управляющей компании FortRoss Ventures, опыта консультационного совета фонда и компетенций Сбербанка, а также возможность продвижения стартапов через инфраструктуру, построенную Сбербанком, открывает поистине исключительные возможности для фонда. Другие инвесторы могут присоединиться к этому партнерству и получить максимальную ценность, как с точки зрения инвестиционного дохода, так и с точки зрения применения инноваций в деятельности своих компаний» — сказал управляющий партнер FortRoss Ventures Виктор Орловский.
Источник: Сбербанк