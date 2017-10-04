ВЭБ и саудовская группа компаний AHQ будут совместно развивать международные проекты
04.10.2017, 21:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк и группа компаний Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons (AHQ) подписали меморандум о взаимопонимании в Москве 4 октября 2017 года. Подписи под документом поставил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и председатель AHQ Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани.
ВЭБ и AHQ согласились выстраивать долгосрочное сотрудничество и деловое партнёрство для взаимной выгоды сторон и их дочерних структур. AHQ будет развивать бизнес с российскими компаниями при поддержке Внешэкономбанка.
"Ближневосточное направление очень интересно для ВЭБа с точки зрения привлечения инвестиций, совместного финансирования проектов и поддержки экспорта. Для нас важно построить взаимоотношения с компаниями и институтами стран Персидского залива, чтобы создать возможности для реализации международных инвестиционных проектов", - сказал Сергей Горьков.
"Уверен, это соглашение станет первым и очень важным шагом в нашем сотрудничестве. Есть несколько областей, например, химическая промышленность, сельское хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность, где мы можем эффективно работать вместе. При этом финансовая инфраструктура будет играть большую роль в достижении новых возможностей и расширении экономического сотрудничества между нашими странами", - заявил Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани.
Группа компаний Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons основана в 1940-х годах в Королевстве Саудовская Аравия. Сегодня это глобальная группа компаний с высоко диверсифицированным бизнесом. Направления работы AHQ включают тяжёлое машиностроение, электронную промышленность, коммерческую авиацию, сельское хозяйство, финансовые сервисы и другое.
ВЭБ и AHQ согласились выстраивать долгосрочное сотрудничество и деловое партнёрство для взаимной выгоды сторон и их дочерних структур. AHQ будет развивать бизнес с российскими компаниями при поддержке Внешэкономбанка.
"Ближневосточное направление очень интересно для ВЭБа с точки зрения привлечения инвестиций, совместного финансирования проектов и поддержки экспорта. Для нас важно построить взаимоотношения с компаниями и институтами стран Персидского залива, чтобы создать возможности для реализации международных инвестиционных проектов", - сказал Сергей Горьков.
"Уверен, это соглашение станет первым и очень важным шагом в нашем сотрудничестве. Есть несколько областей, например, химическая промышленность, сельское хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность, где мы можем эффективно работать вместе. При этом финансовая инфраструктура будет играть большую роль в достижении новых возможностей и расширении экономического сотрудничества между нашими странами", - заявил Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани.
Группа компаний Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons основана в 1940-х годах в Королевстве Саудовская Аравия. Сегодня это глобальная группа компаний с высоко диверсифицированным бизнесом. Направления работы AHQ включают тяжёлое машиностроение, электронную промышленность, коммерческую авиацию, сельское хозяйство, финансовые сервисы и другое.
Источник: ВЭБ