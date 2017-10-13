ВТБ снижает ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
13.10.2017, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ снизил ставки по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса. Минимальная ставка теперь составляет 11%.
Так, по продуктам «Оборот», «На развитие бизнеса», «Коммерческая ипотека», «Перспектива для бизнеса», «Выкуп арендуемых помещений, находящихся в государственной/муниципальной собственности», предоставляемых в форме кредитов и кредитных линий с лимитом выдачи, при сумме кредитования от 4 млн рублей, ставки снижены в среднем на 1,5%.
PВ рамках продукта для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах на электронной торговой площадке ЕЭТП ставки снижены на 1,5%.
Так, по продуктам «Оборот», «На развитие бизнеса», «Коммерческая ипотека», «Перспектива для бизнеса», «Выкуп арендуемых помещений, находящихся в государственной/муниципальной собственности», предоставляемых в форме кредитов и кредитных линий с лимитом выдачи, при сумме кредитования от 4 млн рублей, ставки снижены в среднем на 1,5%.
PВ рамках продукта для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах на электронной торговой площадке ЕЭТП ставки снижены на 1,5%.
Источник: ВТБ