ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 ноября розничный бизнес банка ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию кредитов других банков для корпоративных и зарплатных клиентов.

Так, в рамках программы "Рефинансирование" для всех корпоративных и зарплатных клиентов теперь действует фиксированная ставка 13,5% годовых. Размер снижения ставок по программе составил до 3,5 п.п. При этом для зарплатных клиентов - работников сфер здравоохранения, образования, государственного управления и силовых структур сохраняется минимальная ставка 12.9%.

Программа "Рефинансирование" позволяет объединить несколько кредитов в один и погасить задолженность в других банках, а также получить дополнительные денежные средства до 3 млн рублей на любые цели.

По продукту "Кредит наличными" размер процентной ставки для данной категории клиентов снизился на 1 п.п.