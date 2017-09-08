ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк, Международный инвестиционный банк (МИБ) и вьетнамская компания Petrovietnam подписали трёхсторонний меморандум, определяющий принципы сотрудничества сторон в финансировании проекта строительства ТЭС «Лонг Фу – 1» в Социалистической Республике Вьетнам. Церемония подписания состоялась в рамках ХХ заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в г. Хошимин.

Подписи под документом поставили старший вице-президент, руководитель Блока международной деятельности, экспорта и финансовых институтов Внешэкономбанка Даниил Алгульян, Председатель Правления МИБ Николай Косов и вице-президент компании Petrovietnam Nguyen Quynh Lam.

Участники соглашения договорились о кредитной поддержке со стороны Внешэкономбанка и МИБ закупок оборудования для проекта, в частности, банки профинансируют поставку российской высокотехнологичной промышленной продукции, а также выполнение сопутствующих работ и услуг. Соответствующее решение было принято органами управления ВЭБа и проходит процедуру утверждения в МИБ.

«Группа ВЭБ в соответствии с новой стратегией развития Внешэкономбанка готова предоставлять комплексную финансовую, гарантийную и страховую поддержку проектов и торговых сделок, направленных на расширение поставок высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки. Подписание меморандума стало важным шагом для продвижения российской промышленной продукции на азиатский рынок, создавая предпосылки для дальнейшего развития партнерства между российскими экспортёрами и импортёрами стран Юго-Восточной Азии», - сказал Даниил Алгульян.

«Меморандум – это свидетельство нашей общей работы по поддержке российского экспорта, а также энергетического сектора Вьетнама, входящего в состав акционеров МИБ. Кредитный комитет Банка принял положительное решение о кредитовании проекта «Лонг Фу-1», который призван усилить энергонезависимость республики и обладает мощной интеграционной составляющей. Так, оборудование для ТЭС будет поставляться из трёх стран-членов Банка: Российской Федерации, Вьетнама и Чехии», - отметил Николай Косов.

Строительство электростанции осуществляется международным консорциумом, лидером которого является ПАО «Силовые машины». Напомним, что 2 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума Внешэкономбанк и ПАО «Силовые машины» подписали соглашение о содействии экспорту продукции энергетического машиностроения.

Авиастроение, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, энергетическое машиностроение, АПК и сельхозмашиностроение, атомная промышленность, инновации - приоритетные отраслевые направления поддержки экспорта продукции высоких переделов для Внешэкономбанка.

МИБ реализует миссию многостороннего института развития, поддерживая диверсификацию экспорта товаров и услуг из стран-членов и рост взаимных инвестиций акционеров Банка.