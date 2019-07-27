ИА «Ореанда-Новости» На американской бирже Nasdaq акции российской интернет-компании «Яндекс» заметно упали после сообщений о проекте закона, который ограничивает долю участия зарубежного капитала в значимых интернет-ресурсах. На открытии биржи акции «Яндекса» шли по 40,3 доллара, а к моменту закрытия торгов их стоимость снизилась до 37,5 доллара.

Представители «Яндекса» выступили с критикой законопроекта. Администрация компании считает, что положения закона следует изменить, и предложили поучаствовать в их обсуждении.

Законопроект предусматривает ограничение доли иностранного участия в крупных интернет-компаниях до 20 % голосующих акций. Владельцами таких корпораций смогут быть только граждане РФ и организации, зарегистрированные на территории страны.