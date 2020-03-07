ИА «Ореанда-Новости» . Крупнейший частный банк России массово заблокировал банковские карты своих клиентов из-за подозрения в компрометации. Пользователи рассказали о возникшей проблеме с «Альфа-банком» в социальной сети «ВКонтакте».

Блокировка карт произошла утром в субботу, 7 марта. Клиенты банка не смогли воспользоваться картами, а также потеряли доступ к ним из приложения на мобильном устройстве. По заверению пользователей, представители банка никак не уведомили их о проблеме и блокировке карт.

Представители «Альфа-банка» чуть позже заявили, что карты были массово заблокированы из-за подозрения в несанкционированном доступе к данным пользователей. Пострадавшим клиентам пообещали перевыпустить заблокированные карты и доставить их в ближайшие отделения кредитной организации в течение суток.