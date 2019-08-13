ИА «Ореанда-Новости» Ведущий индекс аргентинской биржи Merval упал на рекордные 37,93 % – до 27529,38 пункта. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги аргентинских предприятий потеряли до 59 % стоимости. Это стало одним из наиболее резких падений показателя в истории южноамериканской страны.

Заметнее всего падение курса ценных бумаг компаний из финансовой и энергетической отраслей.

Обрушение биржи наблюдается на фоне итогов праймериз, на которых левоцентристский оппозиционный блок Альберто Фернандеса «Фронт для всех» по предварительным данным набирает более 47 %, а коалиция действующего президента Аргентины Маурисио Макри «Вместе за перемены» – около 32 %. Настолько значительный разрыв между возглавляющими гонку соперниками стал неожиданностью для многих.

Некоторые аргентинские банки ранее снизили курс национальной валюты – песо – к американскому доллару почти на 30 % после итогов праймериз. Затем аргентинская валюта начала постепенно отыгрывать падение.