12.09.2019, 18:56
Азиатские рынки не оценили запуск iPhone 11
ИА «Ореанда-Новости». Компания цифровой техники Apple не смогла впечатлить азиатский рынок запуском нового iPhone 11. Это случилось из-за того, что жители азиатских стран привыкли получать телефоны с похожими характеристиками за меньшую цену.
В связи с этим компания снизила цену на телефон до $700 по сравнению с $750 за iPhone XR, что вызвала некий резонанс. Однако аналитики скептически относятся к этому решению, и по их мнению, будет продано менее 30 миллионов копий телефона.
Также к причинам снижения интереса к новой продукции специалисты относят торговую войну США и Китая. Как известно, компания Apple терпит убытки из-за недоговорённостей двух государств.
В связи с этим компания снизила цену на телефон до $700 по сравнению с $750 за iPhone XR, что вызвала некий резонанс. Однако аналитики скептически относятся к этому решению, и по их мнению, будет продано менее 30 миллионов копий телефона.
Также к причинам снижения интереса к новой продукции специалисты относят торговую войну США и Китая. Как известно, компания Apple терпит убытки из-за недоговорённостей двух государств.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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