



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Представители Bank of America Corporation утверждают, что в будущем на международном фондовом рынке, возможно, повторится мировой кризис, подобно тому, который случился в 1997-1998 годах. В подтверждение к этим прогнозам эксперты финансовой организации приводят в сравнение динамику рынка в те годы и в настоящее время. Анализируя тренды, представители Bank of America утверждают, что рынки, которые развивались много лет, оказались под давлением сильного доллара, в результате чего они рушатся. В то же время акции высокотехнологичных компаний заметно растут.

Эксперт по инвестициям, работающий на Bank of America, Майкл Хартнетт утверждает, что в настоящее время прослеживается несколько моментов, напоминающие о событиях, происходивших двадцать лет назад. По его словам, это - стабильный рост в Соединённых Штатах, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран. В настоящий период, по данным американского банка, рынок облигаций развивающихся стран идёт на спад и скоро достигнет минимума с момента мирового экономического кризиса. Однако экспертами Bank of America Corporation утверждается, что причинами вышеперечисленных симптомов могут служить и другие факторы. Снижение стоимости валют развивающихся государств в настоящий момент относительно и протекает на фоне усиления Соединённых Штатов. В ближайшие пару лет, согласно прогнозам финансовых аналитиков, рост экономик стран Азии достигнет шести процентов.





Российскими властями была прокомментирована информация о приближающемся мировом финансовом кризисе, сравнимый с дефолтом, который России пришлось пережить в 1998 году. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что он не понимает, чем руководствовались эксперты Bank of America, анализируя мировую экономическую ситуацию, и вступать с ними в дискуссию он не намерен.