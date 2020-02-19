ИА «Ореанда-Новости». За 2019 год Центральный банк получил четыре тысячи жалоб по проблеме мисселинга — так называют практику продаж дополнительных банковских услуг в обход информирования клиентов (посредством мелкого шрифта в договорах).



В начале года наибольшее число таких ситуаций возникало при продажах клиентам банков инвестиционного страхования жизни. Во второй половине 2019 года начался рост мисселинга в других сферах банковского обслуживания, в частности при оказании брокерских услуг.

Ситуация в данной сфере обострилась настолько, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала разработать и установить жёсткие правила продажи банками финансовых услуг в самые кратчайшие сроки.