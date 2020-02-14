ИА «Ореанда-Новости». 22 квартиры, общей стоимостью 50 миллионов рублей, были изъяты по заявлению прокуратуры у замначальника управления ГИБДД в Воронежской области.

Поводом для проверок стал отчёт ГУМВД по контролю за расходами. Согласно документу, родители подозреваемого владеют 31 объектом недвижимости, общая стоимость которых составляет 63 миллиона рублей. Отмечается, что официальные доходы граждан, фигурирующих в деле, не позволяют совершать подобные покупки.

Кроме того, замначальника ГИБДД являлся непосредственным участником некоторых из сделок по приобретению недвижимости. Всего таких сделок насчитывается семь, их сумма превышает 23 миллиона рублей.

Имя сотрудника пока не известно. Но на сайте воронежского ГИБДД замначальком области указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич.