ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Олег Навальный, осужденный и приговоренный к почти четырем годам лишения свободы, покинул колонию. В пятнадцать минут девятого утра его оттуда забрали брат и супруга.

Алексей Навальный и его брат-однофамилец Олег перед самым Новым годом, 30-ого декабря 2014 года, были признаны Замоскворецким судом Москвы виновными в мошеннической деятельности. Их осудили за преднамеренное неисполнение обязательств по договору в предпринимательстве - в особо крупном размере, а также в легализации денег, полученных преступными путями.

Согласно постановлению суда, Навальные похитили почти двадцать семь миллионов рублей у французской организации «Yves Rocher» (Ив Роше). Дело получило обширный резонанс, в народе его так и называют «Дело «Ив Роше». Заявление на нарушение договорных обязанностей подал генеральный директор компании «Ив Роше Восток» (РФ филиал крупной фирмы) еще в 2012 году.

Елена Коробченко, непосредственно судья этого дела, приговорила братьев к нескольким годам наказания: Алексей получил три с половиной года условно и пять лет испытательного срока, в то время как Олег Навальный был отправлен в колонию ИК-5 в Нарышкино в Орловской области - на три с половиной года.

Осенью 2017 года Европейский суд по правам человека сделал заявление о нарушении в отношении братьев. Согласно постановлению, нарушена статья 6 в Европейской конвенции, формулировка которой - «каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство», а также нарушена статья 7, пункт 1 Европейской конвенции - «никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением». Братьям была положена компенсация в размере более чем восемьдесят тысяч евро.

В 2018 году Верховный суд Российской Федерации снова начала производство по делу, но оставил приговор без изменений.

Напомним, Алексей Навальный - политический деятель, стал известен благодаря коррупционным расследованиям.