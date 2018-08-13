ИА «Ореанда-Новости». Уже третий день подряд после введения американских санкций российский рубль открывает торги снижением. В понедельник курс доллара впервые за два года (с 18 апреля 2016 года) установил новый максимум, превысив отметку в 68 рублей.

Курс евро с утра также вырос на 90 копеек и составил 78,15 рубля. В последний раз отметку в 78 рублей евро превышал 11 апреля 2018 года.

На данный момент в России действует плавающий валютный курс, отличительной деталью которого является то, что соотношение валют определяется соотношением спроса и предложения. До 2014 года курс рубля удерживался при помощи валютных интервенций.

На колебания российского рубля оказывает своё влияние огромное количество факторов, такие как: цены на нефть (как на главный экспортный продукт РФ, её цена оказывает едва ли не решающее влияние на российскую экономику), валютные интервенции (пусть Центральный Банк остановил свой выбор на плавающем курсе и отказался от регулярных валютных интервенций, за ситуацией на рынке он следить обязан и принимать меры тогда, когда кажется, что ситуация угрожает финансовой стабильности страны; интервенции проводит Министерство финансов), словесные интервенции (валютный рынок крайне остро реагирует на заявления официальных лиц, особенно это касается главы ЦБ, президента, главы Минфина) и изменение геополитической обстановки (один из самых непредсказуемых факторов, который сложно брать в расчет в силу постоянной изменчивости международной конъюнктуры).

В двадцатых числах августа вступит в силу первый пакет санкций, а через 90 дней возможно вступление в силу второго пакета, который будет введён, если Россия не выполнит требований Вашингтона. Экономические ограничения вводятся из-за инцидента со Скрипалями. Большинство западных и американских СМИ сходятся на том, что в этом деле обнаружен российский след, но в доказательства привести ничего не могут, постоянно ссылаясь на секретность.

Эксперты успокаивают тем, что существующая реакция на рынке отражает учтённые ожидания от введения санкций, а также объясняется психологической реакцией, так как до непосредственного введения никакого экономического эффекта оказывать не могут.