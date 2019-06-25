ИА «Ореанда-Новости». Информационное издание Transparency International расследовало расходы российских чиновников во время международных командировок. В статье приводят имя министра промышленности РФ Дениса Мантурова, который несколько суток прожил в номере стоимостью более миллиона рублей.

Информация была получена благодаря пятидесяти органам власти. За прошлый год чиновники потратили только на командировки 75 миллионов. Например, номер Дениса Мантурова был оснащен двухэтажной столовой и мраморной ванной. Расходы на проживание гос. служащих ограничены, но норму можно спокойно обойти, получив соответствующее разрешение.