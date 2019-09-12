ИА «Ореанда-Новости» Руководитель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил журналистам «Известий», что в сентябре будут рассмотрены в первом чтении поправки к закону «О кредитных историях», которые предусматривают новый порядок расчёта показателя долговой нагрузки заёмщиков (ПДН). В случае одобрения инициативы ПНД будут рассчитывать не банки, а специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй, причём их сотрудники будут иметь доступ к информации о доходах граждан.

Аксаков отметил, что вопрос о цене за рассчитанный показатель пока не решён. На закрытой встрече в Ассоциации банков России кредиторы предложили предоставлять ПДН или информацию для его расчёта бесплатно и без разрешения заёмщиков.

В пресс-службе Пенсионного фонда России указали на то, что в соответствии с законодательством персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. В то же время сотрудники одного из банков заявили, что, «по мнению большинства юристов», ПДН не относится к персональным данным. В Банке России придерживаются противоположного мнения.