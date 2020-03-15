ИА «Ореанда-Новости». Число туристов в Сочи, которые оплатили курортный сбор, в прошлом году выросло в два раза.

По данным отчёта Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в два раза больше туристов, прибывших в Сочи, оплатили курортный сбор в 2019 году. Сумма сбор за сезоны 2018 и 2019 составила более 270 миллионов рублей. Всего в прошлом году в гостиницах города проживало около 4 миллионов туристов, в 2018 эта цифра составляла 1,8 миллионов гостей.

В отчёте также отметили, что пик посещения курортного города приходится на май и июнь. Меньше всего гостей принимает Сочи в ноябре и январе.