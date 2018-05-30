ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Министерстве труда России рассказали, какая судьба у детского пособия. Что в ближайшее время финансово изменится для родителей с детьми возрастом до трёх лет, пояснил министр соцзащиты.

Максим Топпилин пояснил, что о сумме пока говорить рано, этот вопрос только прорабатывается в Минтруде. Решить обещали до конца года. Эксперты выразили своё мнение, какая сумма необходима для реальной помощи матерям с маленькими детьми.

В 1994 году в России ввели пособие на детей от полутора до трёх лет в размере 50 рублей в месяц. Эта сумма и по сей день платится работодателем сотрудникам. Если мать находится в декрете, то каждый месяц ей отчисляется такая сумма, если выходит на работу с полной занятостью – выплаты прекращаются.

Сейчас за 50 рублей можно купить лишь литр молока в России или два килограмма гречки.

Однако эксперты считают, что этот мизер необходимо довести до адекватной суммы, которая должна равняться примерно десяти тысячам рублей. Только в этом случае пособие можно назвать «реальной помощью».

Однако работодатели обеспокоены, что если такая сумма ляжет на их плечи – это станет реальной угрозой финансовому положению бизнеса.

До конца 2018 года Путин поручил Минтруду решить вопрос с этим пособием в 50 рублей.

При этом Министерство информации утверждает, что пока не получали никаких уведомлений от Минтруда касательно этого вопроса.

Чтобы увеличить эту сумму, ведомствам необходимо предпринять ряд мер и разработать комплекс действий. А пока остаётся вопросом, кто должен платить неработающим женщинам – государство или работодатель.

По мнению экспертов, сумма должна соответствовать 40 процентам зарплаты женщины до декрета и быть сопоставима с пособием за ребенком до 1,5 лет. Для малоимущих семей необходима материальная помощь около 10 тысяч рублей. Ведь в стране существует проблема с яслями. Ребёнка тяжело пристроить в ясли-сад, но при этом и на работу мать выйти не может – за ребенком присмотреть некому.

Напомним, прожиточный минимум по стране – 11 163 рубля.