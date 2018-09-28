ИА «Ореанда-Новости». По версии Deutsche Bank российский рубль – одна из самых недооценённых мировых валют, тогда как потенциал доллара уже давно переоценён более чем на 7%.

Экономист Deutsche Bank Кристиан Ветошки заявил, что на данный момент рубль слабее на 15%, и считает возможным укрепление рубля до отметки 60 рублей за доллар. Его позицию разделяют и российские власти: заместитель Министра финансов РФ Владимир Колычев отметил внушительную силу внешнего баланса страны и большой профицит её текущего счёта.

В тройку самых недооценённых мировых валют помимо рубля вошли также турецкая лира и колумбийский песо.

Исследование аналитиков банка показало, что меры Центрального банка России по поддержки рубля дают свой результат. Так, например, укреплению рубля способствуют недавние решения ЦБ повысить ключевую ставку, валютные резервы и временно приостановить закупку валюты в рамках действующего бюджетного правила.

В августе 2018 года Министерство экономического развития давало позитивный прогноз относительно курса рубля, который должен был приблизиться к отметке 63,6-63,8 рублей за доллар во второй половине 2019 года. По мнению официальных представителей министерства, американская валюта в этот период продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами – торговыми партнерами.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение последовательной реализации макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что, хотя глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, Россия имеет достаточный запас прочности. По его словам, российская валюта слабеет в связи с оттоком капитала из страны и, как только он прекратится, тенденция для рубля пойдёт в обратную сторону.

Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра», также согласился с мнением о недооценённости российских активов: в акциях и облигациях страны присутствует преувеличенный геополитический дисконт.

Российская валюта в начале недели вернулась к уверенному росту после того, как 10 сентября курсы доллара и евро по отношению рублю обновили максимумы за 2,5 года.

Сейчас на Московской бирже доллар торгуется по 65,83 рубля, евро — по 76,29 рубля.