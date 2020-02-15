ИА «Ореанда-Новости» . Издание «Ведомости» обратило внимание на квартальный отчёт «Газпрома», исходя из которого доходы членов правления компании в 2019 году упали с 2,55 миллиардов до 1,33 миллиарда рублей.

Эксперты заметили, что снижение доходов 14 членов правления «Газпрома», вероятнее всего, связано с сокращением их премий на миллиард рублей, ведь предыдущие четыре года премиальные выплаты правлению составляли примерно 2,23 миллиарда. В прошлом году таких выплат по отчёту не было.

Кроме того, согласно ежеквартальному отчёту Турция снизила закупки ценного ресурса у компании до 15,5 миллиардов кубических метров, что составляется годовую мощность «Турецкого» и «Голубого» российских газовых проводов.