ИА «Ореанда-Новости». По данным Росстата, на начало текущего месяца задолженность по заработной плате в России составила 2 млрд 569,7 млн ​​рублей, что на 12,8% меньше, чем на момент 1 июня.

  Большинство (48 процентов) - работники обрабатывающей промышленности.  Из суммарного долга, часть задолженности образованной в 2019 году составила 862 миллиона рублей (33,6 процента).  Наибольшая общая задолженность сложилась в ЦФО - 640,6 млн. Рублей;  На Москву приходится более 274 миллионов.  Меньше всего этот показатель был на Урале - 34,4 миллиона рублей.

  Отмечается, что из общей суммы задолженности по заработной плате  862 млн. рублей (33,6%) пришлось на долги, сформированные в 2019.  Около 770 миллионов рублей (29,9%) пришлось на долги, оставшиеся с прошлого года, и более 938 миллионов рублей (36,5%) - с 2017 года и ранее.