ИА «Ореанда-Новости». По данным Росстата, на начало текущего месяца задолженность по заработной плате в России составила 2 млрд 569,7 млн ​​рублей, что на 12,8% меньше, чем на момент 1 июня.

Большинство (48 процентов) - работники обрабатывающей промышленности. Из суммарного долга, часть задолженности образованной в 2019 году составила 862 миллиона рублей (33,6 процента). Наибольшая общая задолженность сложилась в ЦФО - 640,6 млн. Рублей; На Москву приходится более 274 миллионов. Меньше всего этот показатель был на Урале - 34,4 миллиона рублей.

Отмечается, что из общей суммы задолженности по заработной плате 862 млн. рублей (33,6%) пришлось на долги, сформированные в 2019. Около 770 миллионов рублей (29,9%) пришлось на долги, оставшиеся с прошлого года, и более 938 миллионов рублей (36,5%) - с 2017 года и ранее.