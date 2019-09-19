ИА «Ореанда-Новости» Газета «Ведомости» со ссылкой на опубликованные Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ) и нефтехимическим холдингом «Сибур» проспекты еврооблигаций сообщила, что предприятия предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса в связи с акциями протеста в столице. ЧТПЗ занял 300 миллионов долларов, «Сибур» – 500 миллионов.

Представители компаний ссылаются на акции протеста 2018 и 2019 годов против повышения пенсионного возраста, ужесточения политики ограничений в Интернете и отказа в регистрации оппозиционных лидеров на выборах в Московскую городскую думу. Указывается, что «реализация факторов политической нестабильности в России» может воздействовать на бизнес, в том числе на финансовые условия, результаты операционной деятельности, а также перспективы.