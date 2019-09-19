Две российские компании включили протесты в Москве в перечень инвестиционных рисков
ИА «Ореанда-Новости» Газета «Ведомости» со ссылкой на опубликованные Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ) и нефтехимическим холдингом «Сибур» проспекты еврооблигаций сообщила, что предприятия предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса в связи с акциями протеста в столице. ЧТПЗ занял 300 миллионов долларов, «Сибур» – 500 миллионов.
Представители компаний ссылаются на акции протеста 2018 и 2019 годов против повышения пенсионного возраста, ужесточения политики ограничений в Интернете и отказа в регистрации оппозиционных лидеров на выборах в Московскую городскую думу. Указывается, что «реализация факторов политической нестабильности в России» может воздействовать на бизнес, в том числе на финансовые условия, результаты операционной деятельности, а также перспективы.Представитель ЧТПЗ заявил журналистам, что предприятие учитывает «в целом возможные политические риски, присущие России», признав, что упомянутые в документе акции не повлияли на работу компании, поскольку «происходили не на территории производственных площадок».
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