ИА «Ореанда-Новости». Специалист рассказал, как на Россию повлияет обвал цен нефть. По мнению заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, Россия должна воспринять экономические потрясения мягче, чем в 2009 и 2014 годах.

Куликов отметил, что неожиданное падение нефтяных цен находится под влиянием переоценки объёмов глобального спроса. Скорее всего, речь идёт лишь о 2020 годе, уточнил эксперт. Он считает, что уже в этом году возможен рост нефтяных цен обратно к базовым и более высоким отметкам.

Вероятно, Россия почувствует не столько обвал нефтяных цен, сколько замедление экономик других стран, а также временное сокращение туризма.



