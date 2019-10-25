Собственными рекомендациями по рефинансированию ипотечного кредита поделились эксперты из агентства «Метриум».

По информации, предоставленной специалистами «Метриум», большая часть российских банков в настоящее время имеют программы рефинансирования ипотечного кредитования. Эти программы распространяются как на собственных клиентов банков, так и на сторонние банковские организации. Заёмщику рекомендуется пересмотреть условия ипотечного кредитования в том случае, если существующая ставка на два – два с половиной процента выше ставки, которую предлагают другие банки. По словам экспертом, перекредитование на новых условиях может сэкономить владельцу ипотечного жилья до трёх миллионов.

К примеру, для тех, кто приобрёл жильё по ставке в четырнадцать процентов годовых (это является максимальным значением за последние десять лет), то в настоящее время у таких людей есть возможность пройти процедуру перекредитования по ставке в десять процентов. Экономия в таком случае, может достигнуть трёх миллионов рублей, уверены специалисты.

Ещё больше финансовых средств можно сэкономить, если заёмщик попадает под условия участия в программах субсидирования ипотеки на государственном уровне. Однако, необходимо помнить, что перекредитование будет недоступно для той категории граждан, которые нарушили сроки ежемесячных выплат. Кроме того, эксперты «Метриум» рекомендуют тем людям, которые решились на рефинансирование ипотечного кредита, обратить внимание на сумму процентов к выплате по действующему займу.