Минимальная отметка может составить девять процентов.

По информации, предоставленной генеральным директором банка под названием «ДОМ. РФ» Александром Плутником, показатель в девять процентов рекомендован авторами проекта национального масштаба «Жильё и городская среда». Согласно тексту документа, снижение ипотечных ставок по кредиту должно осуществляться постепенно. Сам процесс должен завершиться к 2024 году. Через пять лет процент ставки по ипотечным кредитам должен составлять около восьми процентов.

С мнением Александра Плутника не согласен министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Чиновник не уверен в том, что к концу года процентный сбор сможет понизиться менее десяти процентов. Учитывая эти факторы, показатели национального проекта «Жильё и доступная среда» должны быть откорректированы. В свою очередь, референт департамента финансовой политики министерства финансов Российской Федерации Анна Волкова предоставила более оптимистичные прогнозы. Специалист считает, что процент ипотечной ставки будет снижаться каждый месяц. В последний раз наиболее высокий показатель был зафиксирован в апреле текущего года – он составил выше десяти с половиной процентов. Начиная с июля показатель начал снижаться.

Стоит также отметить, что публичное акционерное общество «Сбербанк» начал снижать собственную ставку по ипотеке ещё в августе текущего года. В планах руководства компании снизить процентный сбор ещё раз.